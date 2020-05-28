Neslihan Atagül Doğulu'dan Dijital Dergi Projesi: Hadsiz

Televizyon ekranlarının popüler isimlerinden bir tanesi olan Neslihan Atagül Doğulu, yeni ve farklı bir projeye imza atıyor. Doğulu, 1 Haziran Pazartesi günü Instagram hesabından aylık dijital dergi projesi "Hadsiz"in ilk sayısını takipçileri ile paylaşacak. Dergi, hayatın içinden dikkat çeken hikayeler içerecek.

Türkiye'nin önemli televizyon yüzlerinden bir tanesi olan Neslihan Atagül Doğulu, bugüne kadar daha çok dizi ve filmleri ile gündem oluyordu. Ancak şimdi, tamamen farklı bir proje ile karşımıza çıkan Doğulu, insanlara çok farklı bir noktadan ulaşacak. Yapılan açıklamalara göre ünlü oyuncu, ilerleyen günlerde dijital dergi projesinin ilk sayısını Instagram'da sevenleriyle buluşturacak.

Doğulu'nun yeni projesi, okumayı seven insanlara odaklanıyor. "Hadsiz" olarak isimlendirilen bu dijital dergi, 1 Haziran Pazartesi itibarıyla Doğulu'nun Instagram hesabından paylaşılacak.

Neslihan Atagül Doğulu'nun kendi projesi olan Hadsiz, aylık bir dergi olacak. Dergi; içeriği, çarpıcı konuları ve röportajlarıyla dikkat çekmeyi hedeflerken dergi içerisinde göreceğimiz fotoğraflar da Doğulu'nun objektifinden olacak. Ayrıca bu dijital dergi, ülkemizin önemli başarılara imza atan isimlerinden çeşitli hikayeler de içerecek.

"Hadsiz", rastgele seçilmiş bir isim değil

Hadsiz kelimesi halk dilinde daha çok olumsuz anlamlarda kullanılsa da bu kelimenin temel anlamı "sınırsız" demek. Dergiye isim olarak seçilmesi ise Neslihan Atagül Doğulu'nun kendi içine, yaşadığı ülkeye ve hatta bu dünyaya sığamadığı düşüncesinin ağır basmaya başlamasının ardından ortaya çıkmasıyla gerçekleşti.

Instagram'daki dijital dergi projesi ile ilgili konuşan Doğulu, herkesin belirli bir sınır içerisinde büyütüldüğünü, bunun yaşam koşulları, coğrafya ve kültür gibi etkenler tarafından belirlendiğini ifade ediyor. Projenin esas noktasının tüm sınırları aşma hayalinde yattığını ifade eden ünlü oyuncu, özellikle de işinde o haddin ötesini merak etmeyi sevdiğini söylüyor.

Neslihan Atagül Doğulu'nun Instagram'daki dijital dergi projesi ile ilgili bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Ancak 1 Haziran Pazartesi günü, Hadsiz'in ilk sayısı Doğulu'nun Instagram hesabındaki yerini alacak ve böylelikle bu projenin neler içereceği gün yüzüne çıkacak. Yaklaşık 10 milyon takipçisi olan Doğulu'nun, bu proje ile takipçilerine nasıl dokunacağını ise zaman gösterecek.