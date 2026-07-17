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Netflix, Tam 300 Yapımda Üretken Yapay Zekâ Kullandığını Açıkladı

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Netflix, 2026'nın ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklarken dikkat çeken bir veriyi paylaştı. Şirket, yılın başından bu yana yaklaşık 300 dizi ve filmde üretken yapay zekâ teknolojilerinden yararlandığını duyurdu. Peki yapay zekâ, Netflix yapımlarında tam olarak hangi işlerde kullanılıyor?

Netflix, Tam 300 Yapımda Üretken Yapay Zekâ Kullandığını Açıkladı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Netflix'in yapay zekâ yatırımları uzun süredir konuşuluyordu ancak şirket ilk kez bu kadar somut bir rakam paylaştı. Yayın devi, 2026'nın ikinci çeyrek finansal sonuçları kapsamında yaptığı açıklamada yılın başından bu yana yaklaşık 300 yapımda üretken yapay zekâ (GenAI) teknolojilerinden faydalandığını duyurdu.

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Şirketin açıklaması, yapay zekânın artık yalnızca test edilen bir teknoloji olmadığını da ortaya koyuyor. Netflix'e göre GenAI; fikir geliştirmeden ön görselleştirmeye, görsel efektlerden post-prodüksiyon süreçlerine kadar içerik üretiminin birçok aşamasında aktif olarak kullanılıyor. Amaç ise hem üretim sürecini hızlandırmak hem de maliyetleri aşağı çekmek.

Yapay zekâ, bazı sahnelerin maliyetini ciddi ölçüde düşürdü

Netflix'in verdiği örnekler arasında Glory, Brasil 70: A Saga do Tri ve The American Experiment gibi yapımlar yer alıyor. Şirket, özellikle büyük kalabalıkların yer aldığı sahneler, tarihî ortamların oluşturulması ve geniş çevre tasarımlarında üretken yapay zekâdan yararlanıldığını belirtiyor. Böylece klasik yöntemlerle hazırlanması oldukça maliyetli olan sahneler çok daha kısa sürede üretilebiliyor.

Netflix Eş CEO'su Ted Sarandos da yatırımcı toplantısında dikkat çeken bir örnek paylaştı. Sarandos'un açıklamasına göre The American Experiment belgeselinde kullanılan yaklaşık 17 dakikalık yapay zekâ destekli görüntüler, geleneksel yöntemlere kıyasla yaklaşık iki kat daha hızlı ve yarı maliyetle hazırlandı. Şirket, bu tasarrufun gelecekte daha fazla içerik üretimine kaynak sağlayacağını söylüyor.

Netflix'e göre yapay zekâ, insanların yerine değil yanında çalışıyor

Üretken yapay zekânın sinema ve dizi sektöründeki etkileri hâlâ tartışılmaya devam ediyor. Buna rağmen Netflix, teknolojiyi yaratıcı ekiplerin yerine geçen bir sistem olarak görmediğini özellikle vurguluyor. Şirkete göre senaristler, yönetmenler, oyuncular ve görsel efekt ekipleri üretimin merkezinde kalmaya devam ederken yapay zekâ ise onların işlerini kolaylaştıran yardımcı bir araç görevi üstleniyor.

Netflix'in yapay zekâ planları yalnızca içerik üretimiyle de sınırlı değil. Şirket; kişiselleştirilmiş öneri sistemleri, reklam teknolojileri ve kullanıcı deneyimini geliştirecek yeni özelliklerde de GenAI kullanımını artırmayı hedefliyor. Paylaşılan son veriler, üretken yapay zekânın Netflix'in gelecekteki stratejisinde çok daha büyük bir rol oynayacağını gösteriyor.

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Netflix

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