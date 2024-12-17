Netflix'in ilk olarak iOS kullanıcılarına özel sunduğu "Anlar" özelliği, artık Android telefonlarda da kullanılabilecek.

Netflix, içerik koruma konusunda sıkı bir politika izlese de dijital çağın dinamiklerine ayak uydurmayı amaçlıyor. Şirket, artık hayatımızın her anını ele geçiren kısa videoların trendine uyum sağlamak amacıyla daha önce iOS kullanıcılarına sunduğu "Anlar" özelliğini şimdi Android cihazlarda da kullanıma sunuyor.

Bilmeyenler için Netflix'in bu yeni özelliği, kullanıcıların favori dizi ve filmlerindeki önemli sahneleri kolayca kaydetmesine ve paylaşmasına olanak tanıyor.

"Anlar" özelliği ne işe yarıyor?

Anlar özelliği şu anda yalnızca reklamsız Netflix planlarına abone olan kullanıcılar tarafından erişilebilir durumda. Kullanıcılar, ekranın sol alt köşesinde bulunan "Anlar" seçeneğine basarak, izledikleri sahneleri “Netflix’im” sekmesine kaydedebiliyor. Kaydedilen bu sahneler, WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarında veya Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında paylaşılabiliyor.

Normal şartlarda telefonların kendi ekran kaydedicileri veya ekstra ekran kayıt uygulamalarıyla Netflix üzerinden kayıt almak telif problemleri nedeniyle mümkün değil ancak bu yeni özellik ile artık beğendiğiniz sahneleri kısa video formatında paylaşmanız oldukça kolay.

Yeni özellik tartışmaları da beraberinde getirdi

Aynı zamanda Netflix için de bu özelliğin birçok faydası var. Örneğin yeni kullanıcıları ekosistemine dâhil etmek ve ilgi çekici sahneleri izleyen kullanıcıların bu içeriğin tamamına erişmek için Netflix'e abone olması ile sonuçlanacak süreçler de gerçekleşebilir.

Tabii özelliğin tartışmalı olduğu noktalar da yok değil. Örneğin spoiler riski taşıyan sahnelerin paylaşılabilir olması, sosyal medya platformlarında dolaşmayı seven kullanıcıların artık daha fazla spoiler yeme riski bulunacağı anlamına geliyor.

Peki siz Netflix'in yeni özelliğini kullanmayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.