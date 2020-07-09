Hem dizinin oyuncusu Kiernan Shipka, hem de yapımcısı Roberto Aguirre-Sacasa, Netflix'te yayınlanan Chilling Adventures Of Sabrina'nın 4. sezon ile final yapacağını açıkladı. Final sezonunun sonbaharda yayınlanması bekleniyor.

Netflix’in fazla popüler olmasa da sevilen yapımlarından olan Chilling Adventures of Sabrina, yayın hayatının sonuna geliyor. Dizinin ana karakteri olan Sabrina Spellman’ı canlandıran Kiernan Shipka, Instagram üzerinden yaptığı açıklama ile Part 4’ün (4. sezon) dizinin son sezonu olacağını belirtti.

Dizinin yapımcısı olan Roberto Aguirre-Sacasa da konuyla ilgili bir açıklamada bulundu ve “Bu yapım ile gurur duyuyorum. (Dizide) Çalışan herkese minnettarım.” sözleriyle Part 4’ün ardından yapımın sona ereceğini onayladı. Yapımcı, dizi için sezon yerine part (bölüm) ifadelerini kullanıyor. Bu nedenle part 4, 4. bölümü değil 4. sezonu ifade ediyor.

Kiernan Shipka'nın Instagram paylaşımı

İlk başta CW için oluşturulmaya başlanan yapım, 2. sezonun ardından ise Netflix’e taşınmıştı. Dizinin ilk sezonu 11, ikinci sezonu 9, üçüncü ve dördüncü sezonu ise 8’er bölümden oluşuyor. Dizide Kiernan Shipka’nın dışında Ross Lynch, Lucy Davis, Chance Perdomo, Michelle Gomez gibi isimler de yer alıyor.

Netflix, Chilling Adventures of Sabrina’nın 4. sezonunun resmi yayın tarihini henüz açıklamadı ancak beklentiler, son bahar aylarında 4. sezon ile buluşacağımız yönünde. Bununla birlikte Chilling Adventures of Sabrina’nın 3. sezonu Ocak 2020’de yayınlandı ve hala izlemediyseniz buraya tıklayarak Netflix sayfasına ulaşabilirsiniz.

Chilling Adventures of Sabrina 3. sezon fragmanı