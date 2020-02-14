Netflix'in mart ayında çekimlerine başlanacak yeni Türk dizi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Başrolünün Özge Özpirinçci olduğu ve 8 bölümden oluşacağı bilinen dizide Özpirinçci'ye eşlik edecek oyuncu belli oldu.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, bir süredir Türk yapımlarına ağırlık veriyor. Bu bağlamda "Hakan: Muhafız" ve "Atiye" gibi Türk dizilerini yayına alan Netflix'in birden çok Türk dizisi üzerinde daha çalıştığı da biliniyor. Hatta Netflix aboneleri, kısa bir süre sonra Ay Yapım imzalı yeni bir Türk dizisiyle tanışacaklar. 8 bölümden oluşacağı düşünülen bu dizinin başrolü ise Özge Özpirinçci olacak.

Ece Yörenç tarafından kaleme alınan dizi ile ilgili fazlasıyla sınırlı bilgiye sahibiz. Hatta şu an için bu dizinin isminin ne olacağı bile açıklanmadı. Diziyle ilgili olarak bugüne dek ortaya çıkan bilgiler, başrolün Özge Özpirinçci olduğu ve dizinin çekimlerine mart ayında başlanacağıydı. Şimdiyse bu gizemli diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dizide, Özpirinçci'ye eşlik edecek oyuncu belli oldu.

Edinilen bilgilere göre Özpirinçci, yaklaşmakta olan yeni Netflix dizisinde Birkan Sokullu'yla birlikte kameraların karşısına geçecek. Kısa bir süre önce yine Netflix'te yayınlanan "Rise of Empires: Ottoman" isimli belgeseldeki performansı ile seyircileri kendisine hayran bırakan Sokullu, böylelikle önceki dönemlerden kalma popüler yapımlarının yanına bir yenisini daha eklemiş olacak.