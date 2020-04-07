Chris Hemsworth’un başrolünde yer aldığı Netflix filmi Extraction’ın fragmanı yayınlandı. Extraction, Avengers: Endgame'in arkasındaki isimlerden olan Russo kardeşler tarafından ortaya çıkarıldı.

Avengers: Endgame’in arkasındaki isimlerden olan Russo kardeşler, yeni bir Netflix filmi ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Joe ve Anthony Russo tarafından yazılan ve geliştirilen Netflix filmi Extraction’ın fragmanı yayınlandı.

Russo kardeşlerine yapımcılığını üstlendiği Extraction’ın yönetmen koltuğunda Sam Hargrave oturuyor. Extraction’ın başrolünde ise Thor olarak görmeye alıştığımız ünlü oyuncu Chris Hemsworth yer alıyor. Hemsworth, Netflix’in yeni aksiyon-gerilim filminin Tyler Rake isimli bir paralı askeri canlandırıyor.

Extraction’ında Tyler Rake, bir uyuşturucu baronun kaçırılan oğlunu kurtarmaya çalışırken kendini kariyerinin en tehlikeli görevinde bulacak. Ovi isimli çocuğu kurtarmak isteyen Tyler Rake, insan kaçakçıları ve uyuşturucu tacirleri ile karşılaşacak.

Joe ve Anthony Russo kardeşler tarafından yaratılan Netflix yapımı olan Extraction seyircilere heyecanlı anlar vadediyor. Netflix’in yeni filmi olacak Extraction, 24 Nisan’da Netflix’te gösterime girecek.

Extraction fragmanı