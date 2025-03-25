Netflix, HDR10 ve Dolby Vision'dan sonra şimdi de HDR10+ desteği vermeye başladı. Bu destek, en azından bazı cihazlarda görüntü kalitesinin iyileşmesini sağlayacak.

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix'ten kullanıcılarını sevindirecek bir hamle geldi. Daha önce HDR10 ve Dolby Vision desteği sunan şirket, bundan sonra HDR10+ desteği de vereceğini açıkladı. HDR10+ ve AV1 desteğine sahip akıllı telefon, tablet veya televizyon sahibi olan aboneler, artık daha iyi görüntü kalitesi alacaklar.

Yukarıdaki paragrafta AV1 desteğinden bahsettik. Bunun nereden çıktığını hemen açıklayalım, Netflix, HDR10+ desteğini AV1 kodek sistemi üzerinden sunmaya başladı. Bu kodek sistemini yıllardır kullanan Netflix, daha düşük veri tüketimi ile 4K çözünürlükte görüntüye ulaşılmasını sağladı.

Peki HDR10+ desteği nasıl bir fark yaratacak?

Teknik teknik konuşup kafanızı bulandırmak yerine HDR10+ desteğinin görüntü üzerinde nasıl bir etki yapacağını bir örnek üzerinden konuşalım. Yukarıdaki göründe el fenerinin çevresine dikkatle bakın. Aydınlatmaların olduğu yerler tamamen parlakken yan kısımlarda gölgeli alanlar bulunuyor. HDR10+ desteği olan bir cihazınız varsa yukarıdaki görüntüyü siz de göreceksiniz.

Yukarıdaki görüntü ise aynı sahnenin HDR10 desteğinde gösterildiği hâli. El fenerinin tamamen aydınlık olduğunu görebilirsiniz. İşte HDR10+ desteği sayesinde görüntüdeki detaylar bir nebze daha iyileşmiş olacak.

Bu arada; tüm bunların sadece destekleyen cihazlar için geçerli olacağını bir kez daha vurgulayalım. Mesela evinizdeki akıllı televizyonda HDR10+ desteği bulunuyorsa siz de ilk görüntüdeki kaliteye ulaşabileceksiniz. Ancak televizyonunuz sadece Dolby Vision desteğine sahipse bu yenilik, sizin için çok da bir şey değiştirmeyecek.