Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix'ten kullanıcılarını sevindirecek bir hamle geldi. Daha önce HDR10 ve Dolby Vision desteği sunan şirket, bundan sonra HDR10+ desteği de vereceğini açıkladı. HDR10+ ve AV1 desteğine sahip akıllı telefon, tablet veya televizyon sahibi olan aboneler, artık daha iyi görüntü kalitesi alacaklar.
Yukarıdaki paragrafta AV1 desteğinden bahsettik. Bunun nereden çıktığını hemen açıklayalım, Netflix, HDR10+ desteğini AV1 kodek sistemi üzerinden sunmaya başladı. Bu kodek sistemini yıllardır kullanan Netflix, daha düşük veri tüketimi ile 4K çözünürlükte görüntüye ulaşılmasını sağladı.
Peki HDR10+ desteği nasıl bir fark yaratacak?
Teknik teknik konuşup kafanızı bulandırmak yerine HDR10+ desteğinin görüntü üzerinde nasıl bir etki yapacağını bir örnek üzerinden konuşalım. Yukarıdaki göründe el fenerinin çevresine dikkatle bakın. Aydınlatmaların olduğu yerler tamamen parlakken yan kısımlarda gölgeli alanlar bulunuyor. HDR10+ desteği olan bir cihazınız varsa yukarıdaki görüntüyü siz de göreceksiniz.
Yukarıdaki görüntü ise aynı sahnenin HDR10 desteğinde gösterildiği hâli. El fenerinin tamamen aydınlık olduğunu görebilirsiniz. İşte HDR10+ desteği sayesinde görüntüdeki detaylar bir nebze daha iyileşmiş olacak.
Bu arada; tüm bunların sadece destekleyen cihazlar için geçerli olacağını bir kez daha vurgulayalım. Mesela evinizdeki akıllı televizyonda HDR10+ desteği bulunuyorsa siz de ilk görüntüdeki kaliteye ulaşabileceksiniz. Ancak televizyonunuz sadece Dolby Vision desteğine sahipse bu yenilik, sizin için çok da bir şey değiştirmeyecek.