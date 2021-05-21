Netflix, İtalyan yapımı yeni korku filmi A Classic Horror Story'nin vahşet dolu hikayesinden ipuçları veren ilk tanıtım videosunu yayınladı. Netflix'in yeni korku filmi, 14 Temmuz'da yayınlanacak.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film yayın servisi olan Netflix, 14 Temmuz'da abonelerinin beğenisine sunacağı yeni korku filmi "A Classic Horror Story"nin (Klasik Bir Korku Hikâyesi) ilk tanıtım videosunu paylaştı.

Adı her ne kadar bir korku filmi parodisi gibi görünüyor olsa da A Classic Horror Story, en ikonik korku filmi serilerinden biri olan Saw (Testere) benzeri bir vahşet vadediyor. Yayınlanan ilk tanıtım videosu, son derece sakin bir sahne içeriyor olsa sonunda karşılaşacağımız vahşetin boyutları hakkında ipuçları sunuyor.

Netflix, A Classic Horror Story'nin tanıtım videosu için paylaştığı açıklamada "Bir çocuk müziği, terkedilmiş bir ev, beş yabancı: klasik bir korku filmine benziyor ve onun yerine A Classic Horror Story, Netflix'e geliyor" ifadelerine yer verdi.

Bir İtalyan filmi olarak karşımıza çıkacak A Classic Horror Story'nin yönetmen koltuğunda Paolo Strippoli ve Roberto De Feo; başrollerinde ise Yuliia Sobol ve Peppino Mazzotta yer alacak. Dizinin ilk fragmanının yayınlanmasıyla birlikte daha fazla detayın ortaya çıkmış olacağını söyleyebiliriz.

A Classic Horror Story tanıtım videosu