Netflix, bir süre önce duyurduğu video oyun özelliğini resmen test etmeye başladı. Polonya'daki Android kullanıcıları, gelen son güncelleme ile iki mobil oyunu Netflix uygulaması üzerinden oynayabiliyorlar. Bu oyunlar; Stranger Things: 1984 ve Stranger Things 3 olarak isimlendiriliyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, kısa bir süre sonra oyun sektörüne giriş yapacağını açıklamıştı. Şirketin bir süredir bu oyunlar üzerinde çalıştığı da zaten herkes tarafından biliniyordu. Şimdi konuyla ilgili yeni bir adım atan Netflix, Polonya'daki kullanıcılar tarafından deneyimlenebilen bir test başlattı. Bu test, şirketin ilk mobil oyunlarını kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Netflix'in Polonya'da başlattığı test, yalnızca Android kullanıcıları için geçerli. Ayrıca şimdilik, yalnızca iki mobil oyun oynanabiliyor. Bu oyunlar Stranger Things: 1984 ve Stranger Things 3. Netflix tarafından yapılan açıklamalarda bunun uzun bir yolculuk olduğu, başlatılan testin yalnızca bu uzun yolculuğun ilk basamağı olduğu ifade ediliyor.

Netflix'teki oyunlar için ekstra ödeme yapılmayacak

Netflix, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada platformda sunulacak oyunlar için herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini ve bu oyunlarda reklamların olmayacağını açıklamıştı. Polonya'dan gelen haberler, test aşamasında olan mobil oyunların bu açıklamayı doğrular nitelikte olduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca, platformun test için kullanıcılara sunduğu oyunların akış olarak değil de indirilerek oynandığını da belirtelim.

Netflix, oyun testinin kapsamını genişletip genişletmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapmadı. Yani oyun sayısının yakın bir gelecekte artıp artmayacağı ya da bu sürecin Polonya dışına çıkıp çıkmayacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak şirket, platformda çok fazla popüler olan içeriklerle ilgili oyunlar yapmaya devam ederse, bu özellik mutlaka iş görecektir gibi duruyor.