Google, Arama hizmetinin algoritmasını değiştirmeye karar verdi. Artık yapay zekânın ürettiği kopya içerikler, ön plana çıkarılmayacak. Ayrıca düşük kaliteli içerikler de filtrelenecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan Arama hizmetine ilişkin yeni bir hamle geldi. Şirket, mevcut algoritmasında bazı değişiklikler yaptığını açıkladı. Bu değişiklikler, kullanıcıların gerçekten aradığını bulmasını kolaylaştıracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte, Google Arama'nın yeni algoritmasına yakından bakalım.

Bugün çok sayıda internet sitesi, Google Arama sonuçlarının ilk sırasında görünmek için saçma sapan içerikler üretebiliyor. Buradaki amaç, kullanıcı faydası değil, üst sırada görünmek oluyor. Hâl böyle olunca da kullanıcılar, gerçekten ihtiyacı olan bilgiye ulaşmakta zorlanıyor. İşte bunun farkında olan Google, yeni algoritması ile "gerçek" içeriklerin ön planda gösterilmesini sağlayacak. Kalitesiz içerikler, artık daha iyi tespit edilecek ve daha alt sıralara gönderilecek.

Google, yapay zekânın ürettiği içerikleri filtreleyecek

Google, hazırladığı blog gönderisinde yapay zekâ tabirini kullanmamış olsa da yeni algoritma, özellikle de yapay zekânın ürettiği içeriklere odaklanacak. Yeni filtreleme sistemleri sayesinde yapay zekânın ürettiği içerikler, artık geri plana gönderilecek. Bu sayede üzerine emek verilmiş ve gerçekten kullanıcı faydası gözeten içeriklerin ilk sıralarda gösterilmesi sağlanacak. Google'a göre yeni algoritma, yapay zekânın ürettiği içeriklerin ilk sıralarda gösterilmesini yüzde 40 azaltacak.

Google Arama'nın yeni algoritması, spam içerikler için de bazı değişiklikler getiriyor. Artık bir internet sitesinde yayımlanan üçüncü taraf kalitesiz içerikler, spam filtrelerine takılmaya başlayacak. Ayrıca geliştiricilerin, süresi dolmuş alan adlarını yeniden aktifleştirmeleri ve sırf ön plana çıkmak için içerik üretmeleri de fayda sağlamayacak. Google, bu tür içerikler için de filtre uygulayacak ve ön sıralara çıkartmayacak.