Apple’ın burnu dertten kurtulmuyor. Avrupa Birliği'nin Apple’a açtığı rekabete aykırı olma ve tekel olma davasında ilk karar verildi. Karar, Apple'ın hoşuna gitmeyecek türden.

Apple son dönemde oldukça fazla dava ile karşı karşıya. Rus kullanıcıların Apple’a açtığı toplu dava mı dersiniz, iPhone kutusundan şarj aleti çıkmadığı için açılan tazminat davaları mı dersiniz veya tekelleşme davaları mı...

Ancak son dönemde Apple'ı bunca dava arasında en çok zorlayan, Avrupa Birliği'nin markayı mercek altına alması sonrası açılan davalar. Bunlardan biri de Apple Pay ile ilgili bir antitröst davası. Aslında bu dava uzun süredir görülüyordu. Bundan birkaç ay önce Avrupa Birliği, Apple’ı tekelleşme sebebiyle dava etmişti. O davada ilk karar verildi.

Karara göre Apple Pay, rekabet kurallarına aykırı bulundu

Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği, geçtiğimiz hafta teknoloji devlerine ter döktürecek yasanın maddelerini belirlemişti. Bu maddelere göre artık teknoloji devleri daha çok top altında olacak, tüketiciler ise daha fazla korunacak. O yasanın detaylarını buradan gidebileceğiniz içerimizde okuyabilirsiniz.

Gelelim asıl konuya; Avrupa Birliği, Apple’ı rakip şirketlerin Apple Pay mobil ödeme sisteminin dışında bırakılmasından dolayı ve tekel olma yolunda attığı adımlardan dolayısıyla dava etmişti. Avrupa Birliği, Apple'ın iOS'taki mobil cüzdanlardaki hakim konumunu kötüye kullanması sebebiyle Apple'a resmi bir "İtiraz Beyanı" gönderdi. Çıkan ön karara göre Apple Pay, rekabete aykırı bulundu.

Avrupa Birliğine göre Apple'ın tekel olma çabası güden davranışı, iPhone'lardaki mobil cüzdanların tüketiciler için daha az rekabete ve daha az seçeneğe sahip olmasına sebep oluyor. Açıklanan bu ilk karara, Apple'ın itiraz hakkı bulunuyor ve nihai karar olmadığı vurgulanıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.