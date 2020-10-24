2021 yılında seyirci karşısına çıkması planlanan, Çağatay Ulusoy'un başrolde oynadığı, Netflix'de yayınlanacak Mücadele Çıkmazı filmini sizler için inceledik.

Sırasıyla, “Hakan: Muhafız”, Atiye, “Aşk 101” gibi dizilerle Türkiye’de de yapım üretmeye başlayan Netflix, geçtiğimiz günlerde yeni orijinal dizi ve filmlerinli duyurmuştu. 2021’de birçok Türk filmi Netflix’de yayınlanacak en çok merak edilenlerden biri de Mücadele Çıkmazı. Çünkü başrolünde platformun ilk Türk dizisinde yer alan Çağatay Ulusoy var.

Mücadele Çıkmazı, oyuncu kadrosu ve kamera arkası teknik ekibiyle birlikte seyirciye iyi bir film izletecek gibi duruyor.

Mücadele Çıkmazı filminde kimler rol alacak?

Mücadele Çıkmazı’nda Çağatay Ulusay dışında rol alacak bir başka isim deneyimli isim de tiyatro ustası Turgay Tanülkü. Kendisi birçok dizide ve filmde rol almış olsada daha çok Şahin Ağa rolüyle anılıyor; çünkü deneyimli sanatçı, hem Kurtlar Vadisi’nde hem de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olamaz dizisinde Şahin Ağa rolünde yer alarak Türk izleyicisinin aklında önemli bir yer edinmişti.

Filmin bir diğer oyuncusu ise Selen Öztürk. Kendisinin geçmişte oynadığı birçok önemli rolleri var ancak bu rollerden en önemli olanı Muhteşem Yızyıl'da canlandırdığı karakter olan Gülfem Hatun olduğunu söylesek yanılmış olmayız. Aynı zamanda bu proje Selen Öztürk için ilk Netflix projesi olmayacak, çünkü sanatçı daha önce yayınlanan netflix dizisi Atiye’de de rol almıştı.

Ersin Arıcı da Mücadele Çıkmazı’nda rol alacak. Yetenekli oyuncu tiyatro kökenli aktörlerden. Kendisi bir çok dizide ve tiyatroda rol aldı. Son olarak Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinde kahveci rolünü oynamıştı.

Setin en küçük üyesi, 9 yaşındaki çocuk oyuncu Emir Ali Doğrul’un filmdeki rolü en belli oyuncu olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü Emir Ali filmde, Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Mehmet karakterinin oğlu rolünü oynayacak. Henüz 9 yaşındaki Emir Ali’nin televizyon ekranlarına ilk çıkışının 2 yıl öncesi olduğunu da belirtelim.

Filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay olacak

Mücadele Çıkmazı filmi için biz sinemaseverleri en heycanlandıracak detay aslında yönetmen koltuğunda saklı. Çünkü filmimizin yönetmeni Can Ulkay, 2018 yılında hem Ayla'nın hem de Müslüm filminin yönetmenliğini yaparak başarılı işlere imza atmıştı.

Bir tek Türkiye’de değil, dünya üzerinde filmseverler tarafından çok beğenilen Ayla sadece ABD’de 8 ödül birden kazandı. Yani Mücadele Çıkmazı filminin teknik açıdan başarılı isimlere sahip olduğunundan bahsedebiliriz.

Filmin yazarı, Behzat Ç.’nin yazar kadrosundan bir isim olacak

Yukarıdaki paragrafta da bahsettiğimiz gibi Mücadele Çıkmazı filminin teknik ekibi oldukça başarılı bir ekip. Filmin yazarı Ercan Mehmet Erdem daha önce, Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden Behzat Ç.’nin senaryo yazarlığı görevini de üstlenmişti. Özellikle Behzat Ç. hayranlığınız varsa filmi sırf bu detay için izlemek isteyebilirsiniz.

Mücadele Çıkmazı filminin konusu ne üzerine olacak?

“Hepimizin her gün gördüğü, ancak gündelik hayatın telaşıyla dikkat edip de farkedemediği kağıt toplayan gençlerin hikayesini anlatan Mücadele Çıkmazı, gerçek hayattan izler taşıyan senaryosuyla izleyiciye bilmediği dünyaların ve yeni hayatların kapısını açacak.”

Yapım şirketinin bu açıklamasından yola çıkarsak, film içerisinde çetince verilen bir hayat mücadelesi göreceğimizi söyleyebiliriz. Bazı kaynaklara göre film şu üç türe yakın bir çizgide olacak: Aşk, aksiyon ve dram.

Mücadele Çıkmazı filminin yayın tarihi

4 Ağustos 2020 yılında çekimlere başlanan filmin çekimleri son buldu. Filmin 2021'de Netflix'te yayınlanması girmesi bekleniyor, ancak net tarih henüz açıklanmadı. Bazı kaynaklar, tarafından filmin 2021’in Mart ayında yayınlacağı bilgisini paylaşmış durumdalar.