Network terimi iş hayatına atılmış olan kişilerin oldukça iyi bildiği ve işlerine yarayan bir terim. Bu alandaki kullanılış biçimi bilgisayar dilindeki anlamına benzese de biraz daha farklılık göstermektedir. Neticede buradaki Network metafor gibi görülebilir.

İş hayatında en önemli ögelerden biri de isminizi duyurmaktır. Bunun bir yolu da oluşturacağınız iş çevresi, yani network'ten geçer. Kendi sektörünüzde ya da farklı bir sektördeki insanlarla tanışmak ve iş ilişkileri kurmak, size kariyer gelişiminiz adına fırsatlar da yaratacaktır.

Yani network, belli bir süre iş hayatı içerisinde olan herkesin kurması gerektiği ve işinize oldukça yarayan bir sistem. Sonuç olarak network’ünüz ne kadar iyiyse, hali hazırda uğraştığınız işe de o kadar yardımı dokunabilir. Tabii ki bu durum yine kişiye kalmış. Gelin şimdi bu konunun detaylarını beraber inceleyelim.

İş hayatında 'Network' ne demek?

Network’ü basitçe tanımlamak gerekirse; iş hayatında çalışan profesyonellerin birbirlerini karşılıklı desteklemek amacıyla kurduğu bir sistem diyebiliriz. Bu durum genellikle çalışanlar veya potansiyel müşterilerle iş ve arkadaşlık bağlarını geliştirdiği gibi bu bağın güven kazanmasını da sağlıyor. Bu yüzden özellikle hizmet sektöründe iyi bir network sahibi olmak iş yükünüze destek olup sizi rahatlatmasının yanı sıra, işinizi daha iyi bir şekilde yapmanıza da olanak sağlıyor.

Peki 'Network' ne işe yarar?

Network kurma sürecinde tanıştığınız kişilere kendinizi ve markanızı tanıtma fırsatınız olur.

Yaptığınız iş ile ilgili bir sorunla karşılaşmanız çok doğal ve olası. Çözüm için bu sorun hakkında fikir sahibi olan kişilere danışmanız gerekebilir. Networking sayesinde de bu fırsat karşınıza çıkacaktır ve süreç içerisinde tanıştığınız kişiler karşılaştığınız sorunlarda yardımcı olacaktır.

Bilgi paylaşım amacıyla da Network oldukça kullanışlıdır. Tanıştığınız her yeni insan size iş ve hayatla ilgili yeni şeyler öğretebilir.

Çalıştığınız sektörde güncel olmak ve yeni konulardan haberdar olmak içinde Network oldukça önemlidir. Özellikle kendi sektörünüzden biriyle iletişim içerisinde olmak oldukça faydalı olacaktır.

Network çalışmalarının en temel getirisi sektör içinden olduğu gibi sektör dışından da insanları tanımaktır. Tanıştığınız her yeni insan potansiyel bir müşteri şansı olduğu gibi yaptığınız işler ile onları bilgilendirdiğinizde bunu referans olarak da kullanabilirsiniz.

Network kurmak için bazı ipuçları:

Network kurarken bazı dikkat edilmesi gereken şeyler mevcut. Bunlar bir zaman sonra sağduyu gibi oturacak olsa da ilk başlarda dikkat etmek gerekebiliyor.

Sadece iş hayatında değil normal hayatta bile ilk izlenim çok önemlidir. Bu yüzden kıyafet seçiminiz ve nasıl giyindiğiniz ilk Network çalışmalarında önem taşıyor.

Günümüzde bu tarz görüşmeler basit bir şekilde sanal ortamda, sosyal ağlar üzerinden halledilebiliyor fakat, karşınızdaki kişi ile bir bağ kurmak ve dostluğunuzun uzun vadeli olması için yüz yüze görüşmeler önem teşkil ediyor.

Kuracağınız ilişkilerde iki tarafında bir kazancı olması, Network’ün başarılı ve sağlıklı kurulmasında büyük önem teşkil ediyor. İnsanlar tek taraflı ilişkilere sıcak bakmadıkları gibi bunu güvenli de bulmayabilirler.

Networking yaparken hazırlıklı olmak çok önemli. Yeni kişilerle tanışırken ve bu kişilere yapacağınız işten veya emellerinizden bahsederken bunları anlatabilecek kapasitede olmak Network kurulumunu pozitif yönde etkileyen bir faktör olacaktır.

Network kurulumunda ikili ilişkiler önemli olduğu için, karşınızdaki kişiyi hem daha iyi tanımak hemde aradaki bağı güçlendirmek için ona birçok farklı soru sorun ve onları ilgi ile dinleyin. İlginizi belli etmeniz ve onları onları dinlediğinizi göstermeniz aranızdaki bağı güçlendirmede önemli olacaktır.

İyi bir 'Networking' için sahip olunması gereken beceriler: