Elon Musk'ın sahibi olduğu Neuralink şirketi, 2020 yılında beyne implante edilebilen çipini tüm dünyaya tanıtmıştı. Şimdi de bu çığır açıcı teknoloji konusunda önemli bir gelişme yaşandı ve şirket, insanlı deneyler için iş ilanları açtı.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın kurucusu olduğu Neuralink şirketi, insan beynine implant edilebilir beyin-bilgisayar arayüzleri geliştiriyor. Musk, 2020’nin ağustos ayında bu amaç doğrultusunda ilk adımı atarak ‘beyin çipi’ni tanıtmış ve insanlık tarihinde yeni bir çığır açıcı gelişmeyi başlatmıştı.

2021 yılının başlarında bir maymun üzerinde de başarılı olduğu gözlemlenen cihaz ile ilgili şimdi de yeni bir gelişme yaşandı. ABD merkezli şirket, insanlar üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan klinik deneyler için yeni iş ilanları açtı.

Klinik deneyler için iki iş ilanı açıldı

İlk olarak Bloomberg tarafından paylaşılan haberlerde, şirketin klinik araştırmalarda yer almak üzere bir ‘Klinik Araştırma Direktörü' bir de 'Koordinatör' için iş ilanı açtığı belirtildi. Bu da heyecanla beklenen Neuralink cihazının insanlı deneylerinin yakın zamanda başlayabileceğini bizlere gösterdi.

Ek olarak iş ilanında aranan direktörün, alanında en iyi mühendisler, doktorlar ile çalışacağının da vurgulandığı belirtildi. Koordinatör ile ilgili ise, ‘Hızlı ve sürekli gelişen bu ortamla birlikte ortaya çıkan operasyonel ve düzenleyici faaliyetlerden sorumlu ekibin oluşturmasında önemli rol oynayacaktır. Koordinatör; deneklerin refahının, güvenliğinin ve haklarının korunmasını sağlarken klinik verilerin doğruluğu, belgelendirilmesi gibi konularda da önemli görevlere sahip olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Şirketin v0.9 isimli cihazı hakkında şu ana kadar pek fazla gelişmenin yaşanmadığını söyleyebiliriz. Ancak Musk’ın da dahil olduğu birçok insan, bu çipin tıbbi konularda birçok gelişmeye yol açmasını; körlük, felç, nöbetler vb. nörolojik sorunları insan beynine entegre edilen cihaz yoluyla çözebileceğini düşünüyor. Ayrıca çipin uygun fiyatlı olabileceği ve beyne yerleştirilmesinin bir saatten daha kısa sürebileceği de daha önce ortaya çıkan haberler arasında yer alıyor.