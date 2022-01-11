InWith isimli bir şirket, CES 2022'de metaverse odaklı geliştirdiği, sanal gerçekliği doğrudan kontakt lense taşıyacak teknolojisini tanıttı. Şirket, geliştirdiği platform sayesinde lens geliştiricilerine lenslerine devre koyma imkânı sunacak.

Oyunlarda ve bilim kurgu filmlerinde sık sık gördüğümüz, görüşümüze gerçek zamanlı bilgiler katan kontak lensler teknoloji geliştikçe gerçek olmaya daha da yakınlaşıyor. Metaverse’ü konuştuğumuz, gözlükle dünyamızı sanallaştıracağımızı dillendirdiğimiz şu günlerde lensler hakkında da bazı önemli gelişmeler paylaşıldı.

Örneğin geçtiğimiz günlerde CES 2022 etkinliğinde, Mojo Vision isimli bir şirket, Adidas ile ortaklaşa geliştirdiği spor odaklı lensini tanıtmıştı. Bu lensi takan kişi, dijital göstergeleri gerçek dünyaya taşıyor ve onları görüyordu. Mojo Vision, bu lensiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmışken CES 2022’de bir şirket daha aynı vizyonla, fakat bambaşka bir teknolojiyle boy gösterdi.

Yumuşak kontak lenslere devre kyulabilecek:

Yumuşak lenste esnetilebilir devre gösterimi

Akıllı teknolojilere odaklanan InWith isimli bir şirket, metaverse odaklı geliştirdiği ‘XR Platform’ isimli ‘yumuşak kontak lens platformunu’ tanıttı. Şirket, yumuşak kontak lenslere devre koyulabilmesinin yolunu açtı. Teknolojinin ilk uygulamaları, mobil cihaz üzerinden ‘ayarlanabilir görüş’ ve mobil cihaz ile kontrolünün yapılabildiği ‘artırılmış görüş’ imkânı sunacak. Lenslerin sunacağı en temel özellikse gerçek hayat ve Metaverse arasında kolay bir geçiş yapılmasını sağlamak olacak.

InWith, aslında bu teknoloji üzerindeki çalışmalarını ilk olarak 2020 yılında duyurmaya başlamıştı. Şirke, 2020’de ‘esnetilebilir elektronik devre’ teknolojisini göstermiş, ilgi toplamayı başarmıştı. CES 2022’de gösterilen teknoloji sayesinde geliştiriciler, herhangi bir yumuşak hidrojel kontak lense artırılmış görüntü görüntüleme çipi yerleştirebilecekler.

Şirket, birkaç yüz patent ile bu teknolojinin ilk kullanılabilir örneklerini piyasaya sürmek için şu anda Fortune 50 şirketleriyle çalıştığını açıkladı. Şirket, bileşen devrelerini modern, yumuşak kontakt lens malzemelerine entegre etmeyi başaran ve bunu herkese açık olarak sergileyen tek şirket konumunda bulunuyor. Teknoloji, kontak lenslere metaverse ve artırılmış gerçekliğin görüntülenmesini sağlamanın yanı sıra miyopi ve presbiyopiden muzdarip kişilere de çare olabilecek. Şirket, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden bu yıl izin almayı planlıyor.