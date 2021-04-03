Yemeksepeti kurucusu ve CEO'su Nevzat Aydın, platformun hacklenmesinin ardından ilk defa açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Aydın, yaşanan olay nedeniyle çok üzgün olduğunu, benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

2001 kurulan ve bugüne kadar ülkemizin en popüler çevrimiçi yemek sipariş hizmeti olan Yemeksepeti, geçtiğimiz günlerde büyük çaplı bir siber saldırıya uğramıştı. Yaşanan olay sonrası milyonlarca kullanıcının bilgisi siber korsanlar tarafından ele geçirilirken, kullanıcılar ise Yemeksepeti'ne tepki göstermişti.

Şimdiyse Yemeksepeti'nin kurucusu ve CEO'su Nevzat Aydın, yaşanan olayla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Çok üzgün olduğunu ifade eden Aydın, benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm geliştirmeleri yapmayı sürdürdüklerini belirtti.

Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın'ın açıklaması:

CEO Nevzat Aydın, Yemeksepeti'nin hacklenmesinin ardından sessiz kalması nedeniyle bir süredir eleştiriliyordu. Sessizliğini bugün bozan Aydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar kısa süre önce yaşananlar malum. Detayları resmi hesaplarımızdan kamuoyuyla, direkt iletişim kanallarından kullanıcılarımızla tüm şeffaflığıyla paylaştık. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için ilgili kurumlarla tam iş birliği içerisinde devam ediyor süreç."

"Hislerimi ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyorum. Çok üzgünüm. 20 yıl boyunca en büyük önceliğimiz kullanıcılarımızın güvenliği ve memnuniyeti oldu, olmaya da devam edecek. Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm gelişmeleri yapmayı sürdürüyoruz."

"Her fırsatta dile getirdiğim gibi Yemeksepeti'ni bugünkü konumuna ben ve çalışan arkadaşlarım değil, sizlerden oluşan Yemeksepeti Ailesi getirdi. Dünden gereken dersleri çıkardık; çok daha inançlı ve çok daha güçlü bir şekilde Yemeksepeti'nin yarınını inşa edeceğiz."

'Kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir bilgiye erişilmedi'

Siber saldırı olayının ardından ilk açıklamayı yapan Yemeksepeti, yaşanan olay sonrası kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgi ya da şifrenin siber korsanların eline geçmediğini belirtmişti. Ele geçirilen bilgiler ise şu şekilde: