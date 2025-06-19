NFC teknolojisinin yeni yükseltmesi duyuruldu. "NFC Sürüm 15" olarak isimlendirilen versiyon, kablosuz transfer menzilini tam 4 katına çıkarıyor. Ancak bu durum, güvenlik sorunlarına yol açabilir gibi görünüyor.

Eskiden daha çok akıllı telefonlarda gördüğümüz, son yıllarda ise akıllı saat ve yüzük gibi giyilebilir akıllı ürünlere de entegre olan NFC teknolojisiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. NFC teknolojisini geliştirmeye devam eden NFC Forum, yeni bir standart güncellemesi duyurdu. "NFC Sürüm 15" olarak isimlendirilen yükseltme, NFC teknolojisinin biraz daha ileri bir noktaya taşınmasını sağlayacak.

NFC'yi bilirsiniz; bu teknoloji sayesinde cihazlar arasında kablosuz transfer yapmak mümkün hâle gelir. Bugün NFC teknolojisi sayesinde akıllı telefonunuzu, yüzüğünüzü veya saatinizi kullanarak, bir yerde ödeme yapabilirsiniz. NFC Sürüm 15, bunun kapsamını biraz daha iyileştirecek. Mevcut NFC teknolojilerindeki hizalama sorunu, yeni nesil cihazlarda büyük oranda çözülecek.

NFC menzili, yeni sürümde 4 katına çıktı!

Mevcut NFC sürümlerinde veri aktarımı yapılabilmesi için cihazlar arasındaki mesafenin 0,5 santimetre olması gerekiyor. NFC Sürüm 15 ile bu mesafe, 2 santimetreye çıkacak. Bu da NFC menzilinin 4 katına çıkacağı anlamına geliyor. Menzilde yaşanacak artış, transferler için nokta atışı hizalamaya gerek kalmamasını sağlayacak. Tabii süreç hızlanmış, kullanıcı konforu artırılmış olacak.

Ancak... NFC menzilinin artması, bazı olumsuzlukların çoğalmasına neden olabilir. Zira mevcut teknolojilerle hack'lenen pos cihazları ile çeşitli dolandırıcılık girişimlerinde bulunulabiliyor. İşte menzilin artması, art niyetli kişilerin işini biraz daha kolaylaştıracak gibi görünüyor. Bakalım NFC Sürüm 15, kullanıcı güvenliğini nasıl sağlayacak...