Nintendo'ya Switch Nedeniyle 5 Milyon Dolarlık Dava

ABD'de bir anne, 8 yaşındaki çocuğuna aldığı Nintendo Switch'in sorunları yüzünden şirkete dava açtı. Tam 5 milyon dolar değerinde tazminat isteyen anne, Nintendo'yu zayıf karnından vurdu gibi görünüyor. Çünkü davanın konusu, Nintendo Switch'in kronik bir sorunu.

Bugün dünya genelinde milyonlarca oyunsever, Nintendo Switch isimli oyun konsolunu kullanıyor. Bu konsol her ne kadar önemli avantajlar sunuyor olsa da kronik bir arızası var. Bu arıza, Nintendo Switch'in "Joy-Con" isimli kumandasındaki analog tuşlardan kaynaklanıyor. Kullanıma bağlı olarak zamanla yıpranan butonlar, çok kısa bir süre içerisinde oyun oynatmaz oluyor.

Aslına bakacak olursak bu durum, piyasaya PC'ler için sürülmüş olan fason üretim oyun kollarının da problemi. Ancak Nintendo Switch sahipleri, bu durumu fazlasıyla önemsiyorlar. Hatta bu konuda ABD'de, Nintendo'ya yönelik açılmış toplu davalar bile var. Şimdiyse bu davalara bir yenisi eklendi. Çocuğunun oyun oynayamaz hale gelmesi üzerine harekete geçen anne, Nintendo'ya bu kronik sorun nedeniyle dava açtı.

Luz Sanchez isimli bir anne, 2018 Aralık ayında 8 yaşındaki oğlu için Nintendo Switch alıyor. Satın alındıktan sonraki ilk ay içerisinde başlayan sorunlar, Nintendo Switch'i bir yıl gibi kısa bir sürede kullanılmaz hale getiriyor. Bunun üzerine yeni bir Joy-Con alan anne, sorunların düzeleceğini umuyor olsa da yanılıyor. Çünkü ikinci Joy-Con, alındıktan yedi ay sonra aynı sorunu tekrarlamaya başlıyor.

Oğlunun sorunlarına daha fazla göz yummayan anne, tüm delilleriyle birlikte Nintendo'ya dava açmaya karar veriyor. Üstelik bu davadaki talebi, en az 5 milyon dolarlık bir tazminat. Sanchez'in avukatları, bu tür bir talepte bulunmalarının nedeninin Nintendo'nun sorun çözmek yerine, bu sorunu gizlemeye çalışması olduğunu ifade ediyorlar.

Bu konuyla ilgili olarak açılmış başka bir dava ile ilgili açıklamalarda bulunan Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa, yaptığı açıklamalarda konuyla ilgili özür dileyerek, ürünlerini iyileştirmeye çalıştıklarına devam ettiklerini ancak Joy-Con'ların özellikle de ABD'de beklenmedik olaylara yol açtığını söyledi. Ancak sorunun nasıl çözüleceğine değinmedi.

Joy-Con'larda yaşanan sorun, belki sizin de başınıza gelmiş olabilir. Bu sorun, analog tuşlarda kaymalara yol açıyor. Hatta bu yüzden "drift" olarak isimlendirilen kronik sorun, oyun sırasında amaçladığınız tepkiyi verememenize yol açıyor. Hal böyle olunca hem keyif alınmıyor hem de zaten bir süre sonra kullanılamaz hale geliyor.