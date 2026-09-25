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Nintendo'dan Korsan Oyun Satıcısına Büyük Darbe: 4.5 Milyon Dolar Tazminat Cezasına Çarptırıldı!

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Nintendo, Switch oyunlarını yasa dışı dağıtan korsana açtığı davayı kazanarak 4.5 milyon dolarlık rekor bir tazminat elde etti.

Nintendo'dan Korsan Oyun Satıcısına Büyük Darbe: 4.5 Milyon Dolar Tazminat Cezasına Çarptırıldı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Nintendo of America, telif hakkı ihlali iddiasıyla açtığı davada dev bir zafer kazandı.

Kendisini "korsan" olarak tanımlayan Arizona sakini James Williams, Nintendo'ya tam 4.5 milyon ABD doları tazminat ödemeye mahkûm edildi. Davalının duruşmalara katılmaması üzerine mahkeme, Nintendo'nun tüm taleplerini haklı bularak gıyabi karar verdi ve jürili yargılama sürecine gerek kalmadan davayı sonuçlandırdı.

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Nintendo'dan Korsan Oyun Satıcısına Büyük Darbe: 4.5 Milyon Dolar Tazminat Cezasına Çarptırıldı!
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Dava neden açıldı? Neler yaşanmıştı?

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Nintendo, Williams’ı Nintendo Switch konsolları için lisanssız oyun kopyaları sattığı birden fazla çevrim içi mağaza işletmekle suçluyor. Buna ek olarak sanığın, üçüncü kişilerin Nintendo'nun kopya korumasını aşmasını sağlayan yazılımlara erişmesine yardım ettiği belirtiliyor.

Bu yardımın büyük ölçüde, Williams'ın "Archbox" kullanıcı adıyla moderatörlüğünü yaptığı Reddit üzerindeki r/SwitchPirates topluluğu aracılığıyla sağlandığı ifade ediliyor.

Rekor cezanın detayları

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Toplam 4.5 milyon dolarlık ceza miktarının, DMCA kapsamındaki eser başına maksimum yasal tazminat tutarı olan 150.000 doların, Nintendo'nun dava dilekçesinde belirttiği 30 Switch oyunuyla çarpılmasıyla hesaplandığı bildirildi.

Mahkeme ayrıca Williams ve olası suç ortaklarının ilgili tüm çevrim içi mağazaları derhâl kapatmasına hükmetti. Sanığa kopya korumasını aşan veya oyunlar ile konsollarla ilgili olan her türlü yazılım ve materyali indirmek, yüklemek, sunmak, reklamını yapmak veya dağıtmak tamamen yasaklandı. Williams'ın, Switch oyunlarını veya koruma kaldırma yöntemlerini yaymak için kullandığı tüm sosyal medya hesaplarını da kalıcı olarak kapatması gerekiyor.

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Oyunlar Nintendo Switch

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