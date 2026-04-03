[Nisan 2026] GTA 5 Dâhil Toplam 5 Oyun Game Pass'ten Kaldırılıyor

Her ay onlarca oyunu satın almadan oynama imkânı sunan Game Pass'in kütüphanesinden bu ay kaldırılacak oyunlar belli oldu. Bu listedeki oyunları yakında oynamak için satın almanız gerekecek.

[Nisan 2026] GTA 5 Dâhil Toplam 5 Oyun Game Pass'ten Kaldırılıyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Aylık abonelik sistemiyle oyuncuları yüzlerce oyunla buluşturan Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor ve kaldırılıyor. Bugün ise bu ay Game Pass kütüphanesine veda edecek oyunlar açıklanmış durumda.

Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ayın sonunda da toplam değeri binlerce TL'ye ulaşan oyunlar, Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak. Xbox tarafından yapılan açıklamada bu ay toplamda 5 oyuna veda edeceğimizi görüyoruz. Eğer hâlâ oynamadıysanız, aşağıdaki oyunları Game Pass kütüphanesinde iken oynamanızı tavsiye ediyoruz.

[Nisan 2026] GTA 5 Dâhil Toplam 5 Oyun Game Pass'ten Kaldırılıyor
Xbox Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar

Oyun Normal Fiyatı
Ashen 72,50 TL
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes 899 TL
GTA 5 1.199 TL
My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery 882 TL
Terra Invicta 999 TL

Yukarıda görmüş olduğunuz oyunların tamamı Nisan ayı içerisinde Game Pass kütüphanesine veda etmiş olacak. Eğer hâlihazırda Game Pass aboneliğiniz bulunuyorsa ve daha sonra satın almayı düşünmüyorsanız bu oyunları oynamak için 15 Nisan tarihine kadar vaktiniz var.

Gta 5 Xbox Oyunlar

