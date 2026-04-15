Nissan CEO’su Resmen Açıkladı: Yeni GT-R Geliyor

Nissan CEO’su Ivan Espinosa, yeni nesil GT-R için çalışıldığını resmen doğruladı. Üstelik açıklamalar, markanın yalnızca GT-R’ı geri getirmekle kalmayıp daha fazla spor otomobil ve “halo” model üzerinde de düşündüğünü gösteriyor. Ancak teknik detaylar ve çıkış tarihi tarafında şimdilik netleşmiş bir şey yok.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Nissan cephesinden uzun süredir beklenen o açıklama sonunda geldi. Markanın CEO’su Ivan Espinosa, yeni bir GT-R üzerinde çalışıldığını doğruladı. Yani otomobil dünyasının en ikonik modellerinden biri için defter henüz kapanmış değil.

Ama burada asıl dikkat çeken nokta yalnızca yeni GT-R değil. Espinosa’nın verdiği mesajlara bakılırsa Nissan, performans otomobillerini yeniden markanın merkezine koymak istiyor. Yani şirket sadece bir efsaneyi geri döndürmeye değil, aynı zamanda daha geniş bir spor otomobil ailesi kurmaya hazırlanıyor olabilir.

Nissan, GT-R ile yetinmek istemiyor

Ivan Espinosa, Nissan’ın global ölçekte “halo” otomobillere ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Buradaki “halo” ifadesi, markanın imajını yukarı taşıyan, vitrine konan ve otomobil tutkunlarını heyecanlandıran modeller anlamına geliyor. GT-R ve Z bu planın doğal parçaları olarak görülürken, daha uygun fiyatlı bir spor otomobil fikri de masada olabilir.

Bu da tek bir model haberi yerine çok daha büyük bir hikâyeye işaret ediyor. Kısacası Nissan, “sadece SUV satalım, gerisini boş verelim” kafasında ilerlemek istemiyor gibi görünüyor. Marka; performans, tutku ve sürüş keyfi gibi kavramları yeniden öne çıkarmaya hazırlanıyor. Bu da özellikle GT-R ve Z gibi modelleri yıllardır yakından takip eden otomobil meraklılarını doğal olarak heyecanlandırıyor.

Yeni GT-R geliyor ama önemli ayrıntılar hâlâ açıklanmadı

Şu an için kesinleşen en önemli bilgi, yeni GT-R projesinin gerçekten var olduğu. Buna karşın otomobilin nasıl bir motora sahip olacağı, tamamen elektrikli mi yoksa hibrit mi geleceği ve ne zaman tanıtılacağı henüz net değil. Özellikle son dönemde çıkan haberler, Nissan’ın performans ve emisyon dengesini kurmak için farklı senaryolar üzerinde çalıştığını gösteriyordu.

Yeni nesil GT-R’ın geliştirme süreci, özellikle elektriklenme tarafındaki kararlar nedeniyle beklenenden daha uzun sürebilir. Daha somut duyurular için 2028 civarının işaret edildiği belirtiliyor. Yani ortada resmî onay var ama “yarın tanıtılıyor” gibi bir durum söz konusu değil.

Elbette işin önünde ciddi zorluklar da var. Nissan’ın son dönemde finansal ve yapısal tarafta daha temkinli adımlar atmak zorunda kaldığı biliniyor. Bu yüzden yeni GT-R veya diğer spor otomobiller konusunda söylenen her şeyi “kesin oldu” diye okumamak gerekiyor. Ancak bugün itibarıyla elimizde çok net bir gerçek var: Nissan, GT-R efsanesini tamamen gömmüş değil. Tam tersine, onu geri getirmek için çalışıyor.

