Pick-Up segmentinde sunduğu yenilikçi özellikleri, tasarımı, gücü ve ekonomik kullanımıyla dikkat çeken Yeni Nissan Navara; hem iş hayatında hem de günlük hayatta keyifle kullanabileceğiniz bir performans sunuyor. Gelin Yeni Nissan Navara’nın dikkat çeken özelliklerine ve fiyat listesine yakından bakalım.

Pikap model araçlara adını veren Nissan Pick-Up serisi, uzun yıllardır gücü ile otomobilseverleri kendine hayran bırakmasının yanı sıra her yeni modeliyle günümüz dünyasının ihtiyaçlarını karşılamasıyla da öne çıkıyor. Artık şehirli insanın da iş dünyasında tek bir araç ile var olmasının vakti geldiği için Yeni Nissan Navara ile farklı kullanım alanlarında beklenen performansı yakalayabilirsiniz.

Yeni Nissan Navara güçlü, hem de çok güçlü. Gücünü kaba bir kasa yerine şık tasarımla sunuyor. Bu şık tasarımın altında ise yakıt tüketimi başta olmak üzere pek çok alanda ekonomik bir kullanım sunuyor. Hem iş hayatında hem de günlük hayatta aradığınız şıklığı ve performansı sunan Yeni Nissan Navara’nın öne çıkan özelliklerine ve fiyat listesine gelin biraz daha yakından bakalım.

Yeni Nissan Navara, aradığınız gücü sunuyor:

2.135 kilogram ağırlığında ve 5.3 metre boyunda olan Yeni Nissan Navara yalnızca güçlü görünmüyor, aynı zamanda 1 ton ağırlık taşıma kapasitesine ve 3.5 ton çekme kapasitesine sahip. Yani göründüğünden daha da güçlü. Bu gücünü Pick-Up segmentinde ilk kez kullanılan çok noktadan bağlantılı, 5 kollu, helezon yaylı arka süspansiyon sistemine borçlu.

Yeni Nissan Navara, 1935 yılında üretilmeye başlanan Pick-Up segmentinin en yeni modeli. Yıllar içinde C kanallı bağlama sistemi gibi yeniliklerle piyasaya sürülen bu serinin en yeni modeli, benzersiz bir süspansiyon sunması ile 180’den fazla ülkedeki milyonlarca kullanıcının hayal edemeyeceği bir güce sahip.

Ekonomik kullanımı ile iş dünyasının vazgeçilmezi:

Genel olarak Yeni Nissan Navara gibi güçlü Pick-Up modelleri, kullanıcısını üzecek kadar yüksek bir yakıt harcaması yapar. Ancak bu modelde Nissan, yenilikçi bir adım daha atıyor ve 2.3 litrelik çift turbo 190 HP dizel ile tek turbo 160 HP dizel olmak üzere iki farklı ekonomik motor seçeneği sunuyor.

İki motor seçeneğinden hangisini tercih ederseniz edin, 100 km sonunda harcayacağınız yakıt miktarı maksimum 6.4 litre olacak. Az yakıt tüketen, ekonomik bir model olması performansını düşürmüyor, aksine onun çok daha verimli ve sürdürülebilir bir performans sunmasını sağlıyor. İlk sürüşte bile gözle görülür bir fark ortaya çıkıyor.

İster arazide, ister şehirde kullanın:

Çok daha güçlü, ekonomik ve şık olan Yeni Nissan Navara, serinin önceki modellerine göre çok daha geniş bir kullanım alanı sunuyor. 4WD HI sürüş modu ile hafif arazilerde, 4WD LO sürüş modu ile karlı ve çamurlu yollarda, 2WD sürüş modu ile asfalt yollarda yol tutuşu yüksek, güvenli ve verimli bir sürüş deneyimi sürücüleri bekliyor.

Yeni Nissan Navara’nın güçlendirilmiş alt iskelet yapısı, tüm bu zorlu arazi şartlarında güvenli bir sürüş deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Yokuş kalkış desteği, yokuş iniş desteği ve ABLSD gibi yeni ve benzersiz özellikleri sayesinde Pick-Up kullanma konusunda tereddüt yaşayan sürücüler bile bu yeni modelde kendilerini güvende hissedecekler.

Yeni Nissan Navara donanım özelliklerinden bazıları:

18" alüminyum alaşımlı jant

LED far

LED gündüz sürüş farı

Deri koltuk

Yokuş kalkış sistemi

Yokuş iniş sistemi

Geri görüş kamerası

8 inç dokunmatik ekran

ABLSD yani Elektronik Diferansiyel Kilidi

Otomatik çalıştırma ve durdurma sistemi

Anahtarsız giriş ve çalıştırma

Hız sabitleyici

Hız sınırlayıcı

Bluetooth, Aux-in ve USB bağlantısı

Navigasyon

Çevre görüş sistemi

Yol bilgisayarı

6 hoparlör

Yeni Nissan Navara teknik özelliklerinden bazıları:

Dizel Euro 6, 4 silindir, 2.298 cc motor

450 @ 1.500 - 2.500 azami tork

4x4 çekiş tipi

190 (140) @ 3.750 azami güç

180 km / sa azami hız

Otomatik vites

73 lt yakıt deposu

4 kapılı, 4 + 1 yolcu kapasiteli

Şehir içi 100 km’de 9.1 lt yakıt tüketimi

Şehir dışı 100 km’de 6.4 litre yakıt tüketimi

6 metre sudan geçme yüksekliği

Çift salıncaklı ön süspansiyon

Helezon yay ve 5 noktadan bağlantılı arka süspansiyon

Havalandırma kanallı ön ve arka disk fren

18 x 7,0J jant

255/60 R18 lastik

1.5 m uzunluğunda, 1.5 genişliğinde kasa

Yeni Nissan Navara Türkiye fiyatı:

Yeni Nissan NAVARA PLATINUM 2.3 dCi 190 Otomatik Vites 4x4 başlangıç fiyatı, 394,200 TL olarak belirlenmiştir. Buradaki Nissan Navara Konfigüratör sayfası üzerinden model ve donanım özelliklerini filtreleyerek farklı fiyat seçeneklerini görebilirsiniz.

Pick-Up segmentine kazandırdığı benzersiz özelliklerle dikkat çeken Yeni Nissan Navara’nın öne çıkan özelliklerinden ve Türkiye fiyatından bahsettik. Pick-Up kullanmak konusunda endişeleri olan sürücülerin bile gönlünü kazanan Yeni Nissan Navara hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.