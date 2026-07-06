Temmuz 2026 döneminde Nissan, SUV ve hafif ticari araç segmentindeki modellerini güncel fiyatlar ve çeşitli finansman avantajlarıyla kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Markanın sunduğu kampanyalar, indirimler ve kredi destekleri sıfır kilometre araç satın almayı planlayanlar için dikkat çekici fırsatlar sunuyor.

Temmuz 2026 itibarıyla Nissan Türkiye'nin güncel fiyat listesi, markanın öne çıkan modelleri arasında yer alan Juke, Qashqai, X-Trail ve Townstar'daki son fiyatları ortaya koyuyor. Modern tasarımı, gelişmiş güvenlik teknolojileri ve verimli motor seçenekleriyle dikkat çeken Nissan modelleri, hem şehir içi kullanım hem de uzun yol konforu arayan kullanıcılar için güçlü alternatifler sunuyor.

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Temmuz 2026 ayında Nissan tarafından sunulan kampanyalar, takas destekleri ve kredi fırsatları da araç satın alma sürecini daha avantajlı hale getiriyor. Bu rehberde Nissan'ın güncel fiyat listesi, devam eden indirimleri, kampanyaları ve finansman seçeneklerine ilişkin merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

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Nissan tüm modeller fiyat listesi - Temmuz 2026

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Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı Nissan Qashqai 2.720.400 TL 2.199.000 TL Nissan Qashqai Yeni e-POWER 3.508.200 TL 3.408.200 TL Nissan Juke 2.229.400 TL 1.875.000 TL Nissan X-Trail Mild Hybrid 5.098.300 TL 4.998.300 TL Yeni Nissan Townstar Van 1.314.900 TL - Yeni Nissan Townstar Combi EV 2.486.500 TL -

Nissan İndirimleri, krediler ve kampanyalar - Temmuz 2026

Yeni Nissan Qashqai e-POWER N-Design’da 300.000 TL’ye Varan Nakit Alım İndirimi

Yeni Nissan Qashqai e-POWER N-Design versiyonu için Temmuz 2026 kampanyası kapsamında bireysel ve ticari müşterilere özel 300.000 TL’ye varan nakit alım indirimi sunuluyor. Elektrikli sürüş hissini benzinli motorun sunduğu menzil avantajıyla birleştiren model, kampanya sayesinde daha avantajlı koşullarla satın alınabiliyor.

Yeni Nissan Qashqai e-POWER N-Design’da Faizsiz Ticari Kredi Desteği

Qashqai e-POWER N-Design modelinde ticari müşterilere özel olarak 600.000 TL tutarında, 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli ticari kredi imkanı da sağlanıyor. Sunulan finansman desteği, işletmelerin araç yatırımlarını daha avantajlı hale getiriyor.

Yeni Nissan Qashqai e-POWER Designpack, Skypack, Platinum ve Platinum Premium’da 100.000 TL Nakit İndirimi

Qashqai e-POWER’ın Designpack, Skypack, Platinum ve Platinum Premium donanım seviyelerinde bireysel ve ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi uygulanıyor. Kampanya, Nissan’ın gelişmiş e-POWER teknolojisine sahip SUV modeline daha avantajlı fiyatlarla sahip olma fırsatı sunuyor.

Yeni Nissan Qashqai e-POWER Üst Donanım Versiyonlarında 600.000 TL Faizsiz Ticari Kredi

Designpack, Skypack, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarını tercih eden ticari müşteriler için 600.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi desteği sunuluyor. Böylece işletmeler, yeni araç alımlarını ek finansman avantajlarıyla gerçekleştirebiliyor.

Nissan Juke Platinum Premium'da 100 Bin TL Nakit İndirim Fırsatı

Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında Nissan Juke Platinum Premium versiyonu, bireysel ve ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimiyle satışa sunuluyor. Ayrıca ticari müşteriler için 500.000 TL tutarında, 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli ticari kredi desteği de sunularak modelin erişilebilirliği artırılıyor.

Nissan X-Trail Mild Hybrid'de 100 Bin TL İndirim ve Faizsiz Kredi Desteği

Temmuz 2026 kampanyası kapsamında Nissan X-Trail Mild Hybrid MY25 versiyonu için bireysel ve ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi sunuluyor. Bununla birlikte ticari müşteriler, 1.000.000 TL tutarında 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli ticari kredi fırsatından yararlanarak yeni X-Trail sahibi olabiliyor.