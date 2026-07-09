Temmuz ayında sıfır otomobil satın almayı planlayanlar için Nissan cephesinde dikkat çeken kampanyalar bulunuyor. Qashqai'den X-Trail'e kadar birçok modelde sunulan fiyat avantajlarını ve finansman desteklerini sizler için bir araya getirdik.

Otomobil üreticileri yaz döneminde satışlarını artırmak amacıyla kampanyalarını güncellerken Nissan da Temmuz 2026 itibarıyla çeşitli modellerinde önemli avantajlar sunuyor. Özellikle SUV ve crossover segmentlerinde güçlü bir ürün gamına sahip olan marka, yeni araç sahibi olmak isteyen tüketicilere farklı bütçelere hitap eden seçenekler sunmaya devam ediyor.

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Bu içerikte Nissan'ın Temmuz 2026 kapsamında öne çıkan indirimli otomobillerini ve güncel fiyat listesini bir araya getiriyoruz. Eğer Juke, Qashqai, X-Trail veya Townstar gibi modellerden birini satın almayı düşünüyorsanız, markanın sunduğu kampanyaları ve fiyat avantajlarını aşağıda detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

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Nissan Temmuz 2026 hangi modellerde indirim var?

Nissan Qashqai

Nissan'ın Türkiye pazarındaki en popüler SUV modellerinden Qashqai'nin fiyatında önemli bir indirim yapıldı. Daha önce 2 milyon 720 bin 400 TL'den satışta olan model, güncel fiyat listesinde 2 milyon 199 bin TL'ye geriledi. Böylece Qashqai'de 521 bin 400 TL'lik fiyat avantajı sağlandı.

Nissan Qashqai Yeni e-POWER

Elektrikli sürüş hissini benzinli motor desteğiyle sunan Qashqai e-POWER'ın fiyatında da güncelleme yapıldı. Modelin fiyatı 3 milyon 508 bin 200 TL'den 3 milyon 408 bin 200 TL'ye düşerken, toplam indirim tutarı 100 bin TL olarak gerçekleşti.

Nissan Juke

Markanın kompakt SUV modeli Juke da fiyatı düşen araçlar arasında yer aldı. Daha önce 2 milyon 229 bin 400 TL olan model, yeni fiyat listesinde 1 milyon 875 bin TL'ye geriledi. Bu değişimle birlikte Juke'un fiyatında 354 bin 400 TL'lik indirim uygulanmış oldu.

Nissan X-Trail Mild Hybrid

Nissan'ın büyük SUV modeli X-Trail Mild Hybrid'in fiyatında ise daha sınırlı bir düşüş yaşandı. Modelin başlangıç fiyatı 5 milyon 98 bin 300 TL'den 4 milyon 998 bin 300 TL'ye inerken, araçta 100 bin TL'lik indirim gerçekleştirildi.