Japon otomobil devi Nissan, ikonik modeli 370Z'nin 13 yıl sonra gelen ilk halefini duyurdu. Nissan Z olarak adlandırılan bu 2023 model araç, 3,0 litrelik 400 beygir güç üreten motora sahip.

Bundan tam 13 yıl önce, Japon otomobil devi Nissan en az GTR kadar popüler olacak, hatta ondan çok daha iddalı ilk 370Z modelini piyasaya sürmüştü. Otomobil severler, çok uzun bir zamandır yenilenen versiyonlarıyla pist yarışlarının vazgeçilmez bir ismi haline gelen bu arabanın bir halefini bekliyordu.

13 yıllık bekleyiş sona erdi ve Nissan, 370Z'nin ilk halefi olan 2023 model Nissan Z'nin örtülerini kaldırdı. Kaputun altındaki 3,0 litrelik çift turbo V6 motorla tam 400 beygir güç üreten yeni Nissan Z, önümüzdeki bahar ayında ilk olarak ABD'de satışa sunulacak. Dilerseniz hem tasarımıyla hem de donanımıyla yürekleri hoplatan yeni modelin detaylarına daha yakından bakalım.

Yeni Nissan Z, yenilenmiş direksiyona, süspansiyon sistemine ve daha sert bir gövdeye sahip

Geçtiğimiz sene içerisinde Nissan, yeni Z modelinin bir prototipini tüm dünyayla paylaşmış, ancak gerçek Z'nin bundan çok daha şık ve güçlü olacağını belirtmişti. Tasarım olarak baktığımız zaman sadece bir prototip ile beklentileri epey yukarı taşıyan Nissan'ın hayal kırıklığı yaratmadığını görüyoruz. 1972 yılında üretilen Nissan 240ZG'den ilham alınarak tasarlanan farlar, 300ZX'in arka tamponu, ve klasik Z çizgisi derken 2023 model Nissan Z, modern bir tasarımdan uzaklaşmak istemeyen ancak yine de klasik çizgileri görmekten hoşlanan herkesin beğenebileceği türden bir araba.

Yeni Nissan Z'nin en merak edilen özelliklerinden biri, motorun ortaya çıkardığı performans. 3.0 litrelik VR30DDTT V6 çift turbo tarafından desteklenen yeni model, 400 beygir güç üreterek saatte 0'dan 100 kilometreye tamamlanmasına 4,2 saniyede ulaşıyor. 9 ileri otomatik ve 6 ileri manuel şanzıman seçeneklerine sahip yeni model, daha sert bir gövde, daha sert lastikler ve güçlendirilmiş süspansiyon sayesinde viraj alma konusunda da bir hayli iddialı.

En üst donanım paketinde Bose ses sistemi yer alıyor

Nissan Z serisi denildiğinde akla ilk gelen detaylardan biri, Nissan'ın ikonikleşen analog gösterge ekranıdır. Teknolojiye son derece uyum sağlayan ancak klasik çizgisinden de ödün vermeyen Japon otomobil devi, yeni modelinde analog görünümlü gösterge panelinin altına 12,3 dijital bir panel yerleştirmiş. Nissan, yeni modelin standart donanımında Apple Car ve Android Auto destekli 8 inçlik multimedya ekranına yer vermiş ancak ses donanımları, modelin bir üst paketinde işleri tamamen değiştiriyor. 2023 Nissan Z'nin en üst donanımı yani Performance'ta, 9 inçlik multimedya ekranının yanında bir de sekiz hoparlörlü aktif gürültü önleme özelliğine sahip Bose ses sistemi bulunuyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi yeni Nissan Z'nin hem otomatik hem de manuel şanzıman opsiyonu bulunuyor. Nissan, otomatik şanzımanla desteklenen modellerinde, standart ve spor olmak üzere iki farklı sürüş modu entegre etmiş. Manuel şanzımanlı seçenekte ise sürücünün arabayı nasıl kullanması gerektiğini zaten bildiğini düşünen şirket, herhangi bir sürüş modu koymaya gerek duymamış.

Araba hakkında merak ettiğimiz bir diğer şey de kim bilir hangi fiyatla satışa sunulacağı elbet. Japon otomobil devi, bu konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak yeni Nissan Z'nin önümüzdeki bahar aylarında ABD'de satışa sunulacağını göz önünde bulundurursak, fiyat bilgisinin eli kulağında olduğunu söyleyebiliriz.

Yeni Nissan Z'ye ait ilk görüntüler: