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No Man's Sky, iPhone ve iPad'lere Geliyor! İşte Çıkış Tarihi

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Hello Games, sevilen oyun No Man's Sky'ın çok yakında iPhone ve iPad için çıkacağını açıkladı.

No Man's Sky, iPhone ve iPad'lere Geliyor! İşte Çıkış Tarihi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

İlk olarak 2016 yılında piyasaya sürülen Hello Games imzalı No Man’s Sky, uzun yıllardır oyuncuların sevdiği bir oyun olmayı başarmıştı. Şimdi ise bu oyunla alakalı beklenmedik bir açıklama geldi.

Hello Games tarafından yapılan açıklamayla No Man’s Sky’ın yakında mobil oyuncularla buluşacağı açıklandı. Yapım, çok yakında iPhone ve iPad kullanıcıları tarafından erişilebilir hâle getirilecek.

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No Man's Sky, iPhone ve iPad'lere Geliyor! İşte Çıkış Tarihi
nomansic

28 Ekim’de iPhone ve iPad için çıkış yapacak

nomansic

Hello Games’in aktardığına göre oyun, 28 Ekim 2026 tarihi itibarıyla iPhone ve iPad platformları için çıkış yapacak. Stüdyonun kurucusu Sean Murray, yayımladığı blog yazısında bu sürümün kesinlikle "kırpılmış" veya "hafifletilmiş" bir No Man’s Sky olmadığını, aksine oyunun eksiksiz ana deneyimini sunacağını söylüyor.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan devasa Voyagers genişletmesi de dahil olmak üzere, çıkışından bu yana oyuna eklenen neredeyse tüm güncellemeler iOS sürümünde yer alacak. Mobil versiyondaki tek temel eksiklikler ise çok oyunculu mod ve gezegen yerleşimleri olacak. Murray, iOS sürecini Nintendo Switch platformundaki yaklaşımlarına benzeterek, oyuncu geri bildirimleri ve oyuncu sayılarına göre iOS sürümünü de zamanla geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

No Man’s Sky’ın iOS sürümü, donanım gereksinimleri açısından oldukça geniş bir cihaz yelpazesine hitap ediyor. Oyunu çalıştırabilmek için en az iPhone 11 veya 3. nesil iPad Air ve üzeri bir cihaza sahip olmak gerekiyor. Mobil cihazlarda kapladığı alan açısından da oldukça optimize bir tablo çizen yapımın indirme boyutu yalnızca 5 GB olarak açıklandı.

Hello Games, mobil kullanıcı deneyimini artırmak adına arayüz ve kontrol tarafında özel çalışmalar yürüttü. Oyun; sıfırdan tasarlanmış dokunmatik kontrollerin yanı sıra harici kontrolcü desteği, ekran yansıtma ve iPad modellerinde klavye-fare desteği sunuyor. Ayrıca çıkış günü oyun için bir ücretsiz deneme sunulacağı da belirtilmiş. Fiyatı ise şimdilik belli değil.

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