2024 yılında çok ciddi miktarda kripto para hırsızlığı yaşandığı tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre hırsızlıklarda kaybedilen para, 2023 yılına kıyasla yüzde 40 fazlaydı.

Son yılların en tartışmalı yatırım araçları arasında yer alan kripto para birimleri, çok büyük hırsızlık olaylarına ev sahipliği yapıyorlar. Yatırımcılar, bir anlık dalgınlıkları nedeniyle milyonlarca dolar kayıp yaşayabiliyorlar.

İşte web3 uygulamaları üzerine güvenlik hizmetleri sunan bir firma olan "Cyvers", kripto para hırsızlıklarının nasıl bir boyuta ulaştığını araştırdı. Yapılan araştırma, 2024 yılında 2,3 milyar dolarlık kripto para hırsızlığı yaşandığını gözler önüne serdi. Cyvers'in araştırmasına göre yıl boyunca yaşanan kripto para hırsızlığı olaylarının sayısı, 165'ti.

Çalınan kripto para tutarı, geçtiğimiz yıldan yüzde 40 fazlaydı!

Cyvers verilerine göre 2023 yılında kripto para hırsızlıklarından kaynaklanan para kaybı, 1 milyar 691 milyon dolardı. Bu rakam, kripto para hırsızlıklarında yaşanan kaybın son bir yıl içerisinde yüzde 40'lık artış yaşadığını gözler önüne seriyor. Ancak bir detay verelim; 2022 yılında kaybedilen para, 3,785 milyar dolar seviyelerindeydi. Yani bunun da kötüsünün yaşandığı dönemler olmuştu.

Kripto para hırsızlıklarının bu yıl boyunca artış yaşamasının başlıca nedeni, piyasalardaki yükseliş trendi. BTC fiyatı, bundan birkaç ay önce tarihinde ilk kez 100 bin doların üzerine çıktı. Bu da bilgisayar korsanlarının kripto para hırsızlıklarına yönelmesini sağlamış gibi görünüyor.