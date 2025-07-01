Nothing'in uzun zaman sonra tanıttığı yeni amiral gemisi Nothing Phone (3), bir kez daha özellikleri kadar etkileyici tasarımıyla da adından söz ettirmeyi planlıyor.

Nothing, uzun bir aradan sonra yeni amiral gemisi telefonu olan Nothing Phone (3)'ü tanıttı. Şirketin şimdiye kadarki en pahalı modeli olan bu telefon, 799 dolarlık fiyat etiketine sahip.

Telefonda güçlü Snapdragon 8s Gen 4 işlemci bulunuyor. 12 ve 16 GB RAM seçeneklerinin yanı sıra 256 ya da 512 GB depolama seçenekleri de mevcut. Ekran ise 6.67 inç boyutunda, AMOLED ve 1.5K çözünürlüğe sahip. Ekranda en dikkat çeken nokta ise 4.500 nit parlaklığa ulaşabiliyor olması. Ön yüzde Gorilla Glass 7i, arka yüzde ise daha sağlam Victus cam kullanılmış.

Pil tarafı da kullanıcıları tatmin edecek cinsten. 5.150 mAh kapasiteye sahip Nothing Phone (3)'te hızlı şarj desteği de var ama kablosuz şarj için en güncel Qi2 standardı bulunmuyor. Android 15 tabanlı Nothing OS 3.5 ile gelen telefon için şirket 5 yıl büyük Android güncellemesi ve 7 yıl güvenlik güncellemesi vadediyor.

Gelelim telefonun asıl can alıcı noktası olan tasarımına. Telefonun arka yüzündeki LED ışıklar artık "Glyph Matrix" adını almış. Bu sistem, saat göstermekten mini oyunlara kadar birçok şeyi yapabiliyor.

Örneğin bir şişe çevirme oyunu ya da Magic 8 Ball uygulaması gibi yapabileceğiniz eğlenceli şeyler var. Hatta geliştiriciler kendi mini uygulamalarını da yapabilecek. Bu ışıklı alan aynı zamanda dokunmatik, yani telefonun arkasından kontrol sağlayabiliyorsunuz.

Toplam dört adet 50MP kamera ile gelen Nothing Phone (3)'ün ana kamerası 3x yakınlaştırma yapabilen telefoto lens ve ultra geniş açı lensle destekleniyor. Ayrıca ön taraftaki selfie kamerasında da 50MP sensör var. Telefondaki tüm kameralar 4K 60fps video çekebiliyor.

Nothing Phone (3) özellikleri

İşlemci Snapdragon 8s Gen 4 Ekran 6.67 inç AMOLED (2800×1260)

4500 nits tepe parlaklığı, 120Hz, Gorilla Glass 7I RAM 12/16 GB Depolama 256/512 GB Arka Kamera 50MP ana kamera (f/1.68, OIS, EIS)

50MP periskop kamera (f/2.68, OIS, EIS, 60x Ultra Zoom)

50MP ultra geniş kamera (f/2.2, 114° FOV) Ön Kamera 50MP (f/2.2, 81.2° FOV) Pil 5.150mAh, 65W kablolu, 15W kablosuz Boyutlar ve Ağırlık 160.60 x 75.59 x 8.99mm, 218g İşletim Sistemi Android 15 tabanlı NothingOS 3.5

Nothing Phone (3) fiyatı

Nothing Phone (3), siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 799 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Ön siparişler 4 Temmuz’da başlayacak, resmî satış ise 15 Temmuz’da. Ürün globalde Nothing’in kendi sitesi ve Amazon üzerinden alınabilecek ancak Türkiye'ye ne zaman geleceği şimdilik belirsiz.

Peki siz Nothing Phone (3) hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye fiyatı ne kadar olur? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.