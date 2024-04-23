Şüphesiz ki öfke, hayatımızda yaşadığımız yoğun duyguların başında gelmektedir. Peki ne kadar öfkeli bir insan olduğunuzu hiç merak ettiniz mi? Cevabınız “evet” ise sizi bu içeriğe alalım.

Aslında öfke hepimizin deneyimlediği, normal bir duygudur. Hayatımız boyunca doğru ya da yanlış ifade ederek yaşadığımız öfkeyi problem haline getiren şeyse aslında bu duygunun yanlış ifade edilmesidir.

Çünkü öfke duygusu doğru bir şekilde ifade edilip kontrol edilebilirse aslında kişinin kendini korumasını sağlayabilecekken yanlış ifade edilip kontrol altına alınamadığı zaman çok yıkıcı sonuçlara sebep olabilir.

Öfkenizi ne boyutta yansıttığınızı ölçmek istiyorsanız kâğıt ve kalemlerinizi hazırlayın. Sinirlilik katsayınızı ölçmeye başlıyoruz!

İlk olarak Novaca öfke ölçeğinin ne olduğunu öğrenelim.

MacArthur Vakfı Ruh Sağlığı ve Hukuk Araştırma Ağı'nın şiddet riski projesiyle birlikte ilk olarak 1990 yılında geliştirilmiş olan Novaco öfke ölçeği, psikoloji bilimi bünyesinde sıkça kullanılıyor.

Defalarca test edilmiş ve güvenilirliğini kanıtlamış olan Novaco öfke ölçeği, ilk olarak 48 sorudan oluşsa da zaman içinde geliştirilmiş ve soru sayısı 25’e düşürülmüştür.

Ölçeğe geçmeden önce ifadeleri nasıl puanlayacağınızdan bahsedelim.

25 ifadeden oluşan Novaco öfke ölçeği, farklı senaryolara ne ölçüde öfkelendiğinizi tespit etmeyi amaçlıyor.

Ölçekteki her ifadeyi 0 ile 4 arasında puanlayarak, toplam puanınızı buluyorsunuz. Bu ifadeler;

0 (hiç rahatsızlık hissetmezsiniz)

1 (biraz huzursuzluk hissedersiniz)

2 (orta derecede sinirli hissedersiniz)

3 (oldukça kızgın hissedersiniz)

4 (çok kızgın hissedersiniz)

Ölçekten elde ettiğiniz toplam puansa sizin sinirlilik katsayınızı ifade ediyor.

Şimdi Novaco öfke ölçeğiyle sinirlilik düzeyimizi ölçmeye başlayalım.

Aşağıdaki ifadelere vereceğiniz yanıtlar doğrultusunda sinirlilik katsayımızı bulacağız. Kalem kağıtlarınız hazırsa teste başlayalım!

Yeni aldığınız bir ev aletini açtıktan sonra fişe takıyorsunuz ve çalışmadığını fark ediyorsunuz. Bir tamirci sizden olması gerekenden çok daha fazla para istiyor. Diğerlerinin yaptıkları fark edilmezken, bir tek sizin hatalarınız göze batıyor. Arabanız çamura ya da kara saplanıyor. Birisiyle konuşuyorsunuz ve size yanıt vermiyor. Birileri sizi olduğunuzdan farklı göstermeye çalışıyor. Kafede masanıza dört fincan kahve taşımaya çalışırken, biri size çarpıyor ve kahveler dökülüyor. Ceketinizi astınız ama biri onu yere düşürdü ve kaldırmadı. Mağazaya girdiğiniz andan itibaren bir satıcı tarafından takip ediliyorsunuz. Biriyle bir yerlere gitmek için bir plan yaptınız fakat bu kişi son dakikada vazgeçti ve sizi ortada bıraktı. Size şaka yapıldı veya sizinle alay edildi. Trafik ışığında arabanız stop ediyor ve arkadaki araç korna çalmaya başlıyor. Park yerinde yanlışlıkla hatalı bir dönüş yaptınız ve arabanızdan çıktığınızda birileri size “Araba kullanmayı nerede öğrendin?” diye bağırmaya başladı. Biri bir hata yaptı ve suçu üzerinize attı. Konsantre olmaya çalışıyorsunuz ama yanınızdaki bir kişi ayaklarını yere vuruyor. Birine önemli bir kitap ya da bir alet ödünç verdiniz ama bu kişi bunları geri vermedi. Çok yoğun bir gün geçirdiniz ve ev arkadaşınız ya da eşiniz neden alışveriş yapmayı unuttuğunuz konusunda söyleniyor. Arkadaşlarınızla ya da sevgilinizle önemli bir şeyi tartışmaya çalışıyorsunuz ama o kişi size kendi duygularınızı açıklamanız için bir fırsat vermiyor. Bir konu hakkında çok az fikri olmasına rağmen bu konuda tartışmak için ısrar eden bir kişiyle tartışıyorsunuz. Üçüncü bir kişi sizle başka biri arasındaki bir tartışmaya burnunu sokuyor. Bir yere geç kalmışsınız ama önünüzdeki araç 90 km hızla gidilecek yolda 30 km hızla gidiyor ve onu geçemiyorsunuz. Bir sakızın üstüne bastınız. Yanlarından geçerken bir grup insan sizinle alay ediyor. Bir yere yetişme telaşıyla, en sevdiğiniz pantolonunuzu yanlışlıkla takarak yırtıyorsunuz. Son jetonunuzu bir telefon konuşması yapmak için kullanıyorsunuz ve daha numarayı çevirmeniz bitmeden hat kopuyor ve jeton boşa gidiyor.

Ölçeği tamamladık. Şimdi sonuçları yorumlayalım.

Ölçeğin her ifadesine verdiğimiz ifadeleri topladıktan sonra elde ettiğimiz puan bizim sinirlilik kat sayımızı ifade ediyor demiştik. 0 ile 100 arasında değerlendirilecek bu puanlama sisteminde hangi puan aralığının ne anlama geldiğine bir bakalım.

0-45: Sonuçlarınız bu aralıktaysa, genellikle yaşadığınız öfke ve hayal kırıklığı miktarı toplumun geri kalanına göre dikkat çekici derecede düşük. Küçük bir yüzdeliğin bu puan aralığına girebildiğini de belirtmiş olalım!

Sonuçlarınız bu aralıktaysa, genellikle yaşadığınız öfke ve hayal kırıklığı miktarı toplumun geri kalanına göre dikkat çekici derecede düşük. Küçük bir yüzdeliğin bu puan aralığına girebildiğini de belirtmiş olalım! 46-55: Ortalama bir insandan önemli ölçüde daha huzurlu ve barışçılsınız.

Ortalama bir insandan önemli ölçüde daha huzurlu ve barışçılsınız. 56-75: Hayatın getirdiği sıkıntılara ortalama derece bir öfkeyle tepki veriyorsunuz.

Hayatın getirdiği sıkıntılara ortalama derece bir öfkeyle tepki veriyorsunuz. 76-85: Hayatın birçok sıkıntısına sık sık öfkeli bir şekilde tepki veriyorsunuz. Ortalama kişilerden önemli ölçüde daha sinirlisiniz.

Hayatın birçok sıkıntısına sık sık öfkeli bir şekilde tepki veriyorsunuz. Ortalama kişilerden önemli ölçüde daha sinirlisiniz. 86-100: Oldukça öfkelisiniz. Sık sık şiddetli ve hızlı geçmeyen öfkeli tepkilerle başınız belada. Muhtemelen ilk olay geçtikten sonra bile negatif duyguları taşımaya devam ediyorsunuz. Öfkeniz sık sık kontrolünüzden çıkabilir ve bazen sizi sorunlara sürükleyebilir.

Sizin öfke düzeyiniz nasıl çıktı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

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