Yarı iletken devi NVIDIA'nın piyasaya değeri, dün güç içi işlemlerde 4 trilyon dolara ulaştı. Tarihte ilk kez bir şirketin piyasaya değeri 4 milyon dolara ulaşmış oldu. Peki güncel durum nasıl?

Son yıllarda yapay zekâ sektörüne yönelik çip çalışmaları ile devasa başarılara ulaşan yarı iletken devi NVIDIA ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hisse senetleri dur durak bilmeden yükselen NVIDIA, piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşan ilk şirket olarak tarihe geçti. Firmanın anlık piyasa değeri ise 3.97 trilyon dolar seviyesinde.

NVIDIA, Haziran 2023 döneminde 1 trilyon dolarlık piyasa hacmine ulaşmıştı. Yapay zekâ çipleri geliştiren firma, sektörün büyümesi ve çip satışlarının zirveye ulaşmasıyla eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı. 1 Ocak 2025'ten bu yana yüzde 22 değer kazanan NVIDIA hisseleri, Nisan 2025 dönemindeki dip seviyeye kıyasla yüzde 74 yükseldi.

Dünyanın en büyük şirketlerinin güncel piyasa değerleri şu şekilde:

Şirket Piyasa Değeri NVIDIA 3.972 trilyon dolar Microsoft 3.742 trilyon dolar Apple 3.153 trilyon dolar Amazon 2.362 trilyon dolar Alphabet (Google) 2.120 trilyon dolar

500 büyük ABD'li şirketin borsa endeksini ifade eden S&P 500'ün en büyük payı, yüzde 7,3 ile tahmin edebileceğiniz üzere NVIDIA'dan geliyor. Apple ile Microsoft'un S&P 500 payları ise yüzde 7 ve yüzde 6 seviyelerinde.

NVIDIA, en zoru başardı!

Yukarıdaki tablo, NVIDIA, Microsoft ve Apple'ın 4 trilyon dolar yolculuğunu gözler önüne seriyor. Tabloda da görebileceğiniz üzere NVIDIA, daha birkaç yıl önce rakiplerine yakın bile değildi. Ancak haberimizin başında da belirttiğimiz gibi yapay zekâ etkisi, firmayı eşi benzeri görülmemiş bir şekilde yükseltti. Microsoft ve Apple'a göre en zoru NVIDIA başarmış oldu.