NVIDIA, otonom sürüş platformu Drive Hyperion'un robotaksiler için küresel bir platform olacağını açıkladı.

Dünyanın en önemli teknoloji etkinliklerinden biri olan Computex 2026, 2-5 Haziran 2026 tarihleri arasında Tayvan’da gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerde yapay zekâ ve donanım başta olmak üzere birçok firmadan büyük duyurular göreceğiz. Yıldızı ise şüphesiz NVIDIA olacak. Dünyanın en değerli firması şimdiden Computex duyurularıyla ses getirmeye başladı.

NVIDIA’nın Drive Hyperion isimli otonom sürüş platformu bulunuyordu. Bu platform, ileri seviye otonom sürüş vadetmesiyle son yıllarda birçok farklı marka tarafından tercih edilmeye başlamıştı. Computex 2026 kapsamında ise Drive Hyperion ile ilgili yeni duyurular yapıldı.

Robotaksilerin global platformu olacak

NVIDIA, yaptığı açıklamada Drive Hyperion için birçok yeni gelişme yaşandığını duyurdu. Buna göre Foxconn, Tayvan'da başlayarak seviye 4'e hazır robotaksi filoları geliştirmek ve devreye almak için NVIDIA ile stratejik iş birliğini genişletecek ve Asya genelinde bunu yaygınlaştıracak.

Öte yandan otomobil markası VinFast’ın Drive Hyperion platformu üzerinde geliştirilen 4. seviye otonom sürüşe sahip araçları Güneydoğu Asya pazarına sunmak için iş birliği yaptığı eklenmiş. Buna ek olarak Uber, Drive Hyperion’da geliştirilen çeşitli otonom araç filolarını küresel yolculuk ağına entegre edecek. Hatta Autobrains ortaklığıyla bu yılın sonlarında Drive Hyperion ile geliştirilmiş robotaksi programını Almanya’nın başkenti Münih’te başlatacağı da eklenmiş.

Ayrıca Suudi Arabistan merkezli yapay zekâ firması **Humain’in **de Drive Hyperion araçlar ile çalışmaları olduğu açıklandı. Bu kapsam da da otonom sürüş özellikli robotaksilerin Suudi Arabistan’a getirileceği belirtildi. Yani anlayacağınız Drive Hyperion sistemi dünyanın dört bir yanında çok sayıda firma tarafından kullanılacak ve şirketin de dediği gibi robotaksilerin global platformu hâline gelecek.