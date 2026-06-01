Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

NVIDIA’nın Otonom Sürüş Platformu Drive Hyperion, Dünyanın Dört Bir Yanında Robotaksilerde Kullanılacak!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

NVIDIA, otonom sürüş platformu Drive Hyperion'un robotaksiler için küresel bir platform olacağını açıkladı.

NVIDIA’nın Otonom Sürüş Platformu Drive Hyperion, Dünyanın Dört Bir Yanında Robotaksilerde Kullanılacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en önemli teknoloji etkinliklerinden biri olan Computex 2026, 2-5 Haziran 2026 tarihleri arasında Tayvan’da gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerde yapay zekâ ve donanım başta olmak üzere birçok firmadan büyük duyurular göreceğiz. Yıldızı ise şüphesiz NVIDIA olacak. Dünyanın en değerli firması şimdiden Computex duyurularıyla ses getirmeye başladı.

NVIDIA’nın Drive Hyperion isimli otonom sürüş platformu bulunuyordu. Bu platform, ileri seviye otonom sürüş vadetmesiyle son yıllarda birçok farklı marka tarafından tercih edilmeye başlamıştı. Computex 2026 kapsamında ise Drive Hyperion ile ilgili yeni duyurular yapıldı.

İçerikten Görseller

NVIDIA’nın Otonom Sürüş Platformu Drive Hyperion, Dünyanın Dört Bir Yanında Robotaksilerde Kullanılacak!
nvia1

Robotaksilerin global platformu olacak

nvia1

NVIDIA, yaptığı açıklamada Drive Hyperion için birçok yeni gelişme yaşandığını duyurdu. Buna göre Foxconn, Tayvan'da başlayarak seviye 4'e hazır robotaksi filoları geliştirmek ve devreye almak için NVIDIA ile stratejik iş birliğini genişletecek ve Asya genelinde bunu yaygınlaştıracak.

Öte yandan otomobil markası VinFast’ın Drive Hyperion platformu üzerinde geliştirilen 4. seviye otonom sürüşe sahip araçları Güneydoğu Asya pazarına sunmak için iş birliği yaptığı eklenmiş. Buna ek olarak Uber, Drive Hyperion’da geliştirilen çeşitli otonom araç filolarını küresel yolculuk ağına entegre edecek. Hatta Autobrains ortaklığıyla bu yılın sonlarında Drive Hyperion ile geliştirilmiş robotaksi programını Almanya’nın başkenti Münih’te başlatacağı da eklenmiş.

Ayrıca Suudi Arabistan merkezli yapay zekâ firması **Humain’in **de Drive Hyperion araçlar ile çalışmaları olduğu açıklandı. Bu kapsam da da otonom sürüş özellikli robotaksilerin Suudi Arabistan’a getirileceği belirtildi. Yani anlayacağınız Drive Hyperion sistemi dünyanın dört bir yanında çok sayıda firma tarafından kullanılacak ve şirketin de dediği gibi robotaksilerin global platformu hâline gelecek.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Honda’nın Türkiye’de Satışı Durdurulan Sedanı Baştan Aşağı Yenilendi: Karşınızda 2026 Honda City

Honda’nın Türkiye’de Satışı Durdurulan Sedanı Baştan Aşağı Yenilendi: Karşınızda 2026 Honda City

Sıfır Otomobil Yerine 5-10 Yaş Arası Bir W205 Kasa Mercedes Alınır mı, Yoksa Pişman mı Eder?

Sıfır Otomobil Yerine 5-10 Yaş Arası Bir W205 Kasa Mercedes Alınır mı, Yoksa Pişman mı Eder?

Toyota'nın Popüler Bir Modeli, NCAP Çarpışma Testlerinden 0 Yıldız Aldı!

Toyota'nın Popüler Bir Modeli, NCAP Çarpışma Testlerinden 0 Yıldız Aldı!

Alfa Romeo Giulietta Geri Dönüyor: Efsane Hatchback İçin İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Alfa Romeo Giulietta Geri Dönüyor: Efsane Hatchback İçin İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Android Auto'nun Yolculuğunuzu Çok Güvenli Hâle Getirecek 6 Harika Özelliği

Android Auto'nun Yolculuğunuzu Çok Güvenli Hâle Getirecek 6 Harika Özelliği

Otomobil Dünyasını İkiye Bölen İlk Elektrikli Ferrari "Luce" Tanıtıldı: İşte Kardeşi Kardeşe Kırdıran Tasarımı

Otomobil Dünyasını İkiye Bölen İlk Elektrikli Ferrari "Luce" Tanıtıldı: İşte Kardeşi Kardeşe Kırdıran Tasarımı

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Nvidia Computex

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2026 Dünya Kupası Topu, Neden Her Maçtan Önce 'Şarj Edilmek' Zorunda?

2026 Dünya Kupası Topu, Neden Her Maçtan Önce 'Şarj Edilmek' Zorunda?

iPhone 18'in Yeni Renkleri Ortaya Çıktı: Turuncudan Sonra Koyu Kiraz Geliyor!

iPhone 18'in Yeni Renkleri Ortaya Çıktı: Turuncudan Sonra Koyu Kiraz Geliyor!

FC 26'ya Türk Milli Takımı Geldi: İşte Oyuncularımızın Reytingleri

FC 26'ya Türk Milli Takımı Geldi: İşte Oyuncularımızın Reytingleri

Temu’ya 200 Milyon Euro Ceza Verildi

Temu’ya 200 Milyon Euro Ceza Verildi

Days of Play 2026 Başladı: 40'tan Fazla PlayStation Oyununu Ücretsiz Deneyebilirsiniz (2025 Yılın Oyunu Dahil)

Days of Play 2026 Başladı: 40'tan Fazla PlayStation Oyununu Ücretsiz Deneyebilirsiniz (2025 Yılın Oyunu Dahil)

Samsung'dan Yeni Zoom Teknolojisi: S27 Pro 3.5x 3.5 Kat Optik Zoom Sunacak

Samsung'dan Yeni Zoom Teknolojisi: S27 Pro 3.5x 3.5 Kat Optik Zoom Sunacak

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com