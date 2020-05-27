NVIDIA, bugün optimizasyon sorunlarını giderdiği yeni Game Ready sürücüsünü yayınladı. Bazı problemleri de çözen sürücü; VALORANT, Minecraft Dungeons, Crucible ve Disintegration oyunlarına özel optimizasyon sunuyor.

NVIDIA, ekran kartları için yayınladığı Game Ready sürücülerine bir yenisi daha ekledi. Sürücülerin, oyunların üzerinde yaptığı iyileştirmeler, oyun tutkunlarını rahatlatan olayların başında geliyor. Bu sürücüler, oyunun görüntü hatalarını iyileştirmekten tutun bilgisayarınızın oyunu çalıştırırken yaşadığı performans sıkıntılarını gidermeye kadar birçok şeye yardımcı olan etkenlerden biridir.

Yeni yayınlanan Game Ready v446.14, 2 Haziran’da resmen yayınlanacak olan VALORANT; hâlihazırda oynamaya hazır olan Minecraft Dungeons ve Amazon'un yeni oyunu Crucible için de iyileştirmede bulunacak.

Game Ready v446.14, optimizasyon sorunlarını gidermek için yayınlandı:

Ek olarak sürücünün yeni versiyonu, VRRS (Variable Rate Supersampling) eklentileri de sunuyor. Downpour Interactive yapımı olan ve Steam’de erken erişime açılan, birinci şahıs askeri nişancı VR oyunu Onward üzerinde etki edecek VRRS eklentilerini hepimiz merakla bekliyoruz. Bu hafta çıkmış olan Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesini destekleyen Game Ready sürücüsü, yeni güncellenmiş DirectX 12 Ultimate API ile uyumlu çalışıyor fakat üzülerek belirtmek isteriz ki yeni güncelleme, WDDM 2.7 desteği vermiyor.

WDDM kısaca, video oynatma performansını iyileştirmek, gecikmeyi azaltmak ve bazı oyunlar için FPS'yi iyileştirmek için donanım hızlandırmalı GPU zamanlaması ekler. Bunların yanı sıra çoklu monitörlerde yenileme hızlarını iyileştirerek oyunlardaki takılma problemlerini düzeltmeye çalışır.

Yeni Game Ready sürücüsünde düzeltilen hatalar: