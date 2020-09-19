NVIDIA GeForce RTX 3090'ın İlk Benchmark Skorları Belli Oldu

NVIDIA'nın yeni nesil ekran kartı GeForce RTX 3090'ın ilk benchmark sonuçları ortaya çıktı. Elde edilen sonuçlara göre RTX 3090; RTX 3080'den %20, RTX 2080 Ti'dan tam %50 daha hızlı.

NVIDIA, geçtiğimiz günlerde RTX 3000 serisi ekran kartlarının duyurusunu yapmıştı. Bu serinin en güçlü modeli ise fiyatıyla da öne çıkan GeForce RTX 3090 olmuştu. Türkiye yaklaşık 14 bin 500 TL gibi bir fiyata sahip olan RTX 3090'ın ilk 'benchmark' sonuçları da ortaya çıktı.

Benchmark sonuçlarına bakıldığında ise hâlihazırda GeForce RTX 2080 Ti kullanan ve en hızlı grafik performansını almak isteyenler, rotalarını GeForce RTX 3090'a çevirecek gibi duruyor.

NVIDIA GeForce RTX 3090 ilk benchmark sonuçları

Ortaya çıkan ekran görüntülerinde 3DMark Time Spy, Port Royal ve Firestrike'ta testlerin yapıldığı ve bazı hız aşırtma skorları görülüyor. Peki, asıl merak edilen noktaya gelelim, benchmark sonuçları ne alemde? NVIDIA GeForce RTX 3090, Time Spy Extreme'de 10.300 puan, Time Spy'da 20.000 puan almayı başardı. Başka bir deyişle NVIDIA'nın yeni amiral gemisi; GeForce 3080'den %20, GeForce 2080 Ti'dan %50 daha hızlı.

Ayrıca overlock.net forum üyelerinden Vmanuelgm isimli bir kullanıcı performans sonuçlarını bir adım daha öteye çekti. Kullanıcının iddiasına göre modla birlikte güç tüketimi 390 W'tan 550 W'a çıkarttı. Ancak artan tek şey güç tüketimi olmadı. NVIDIA GeForce RTX 3090, ayrıca Time Spy benchmark skorunda da 21.905'i görmeyi başardı. Time Spy Extreme'de ise 10.300 olan puan mod ile birlikte 11.186'ya çıktı.

Vmanuelgm isimli bu kullanıcı, mod ile birlikte performansta %7'lik artış görmeyi başardı ancak güç tüketimi de %41'lik bir artış yaşadı. İlerleyen zamanlarda bu ekran kartının 390 W ile ne kadar hız aşırtabileceği de ortaya çıkacaktır. Peki, siz GeForce RTX 3090'ın bu benchmark skorları hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.