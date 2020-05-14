Bugüne kadar geliştirdiği teknolojilerle herkesin takdirini kazanan NVIDIA, gerçek zamanlı grafik ve simülasyon platformu Omniverse’ü erken erişime açtı. Erken erişime şu anda yalnızca NVIDIA’nın RTX Server yapılandırmasını satın alan müşteriler erişilebilecek.

Günümüzde gerçeğe yakın grafikleriyle hem oyun hem de iş dünyasında adından sıkça bahsettiğimiz NVIDIA, her geçen gün teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor. Şirket, son olarak GTC 2020 etkinliğinde yeni gerçek zamanlı 3D grafik ve simülasyon platformu Omniverse’ü tanıtmıştı.

GTC 2020 etkinliği sırasında tanıtılan ve zaman zaman şirketin CEO’su tarafından gösterilen Omniverse; tasarımcıların mimarlık, mühendislik ve inşaat projelerini gerçek zamanlı simüle etmelerine izin veriyor. Tabii tasarlanan tüm objeler grafik anlamında da gerçek zamanlı oluyor.

NVIDIA Omniverse erken erişime açıldı:

23 / 26 Mart 2020 tarihinde düzenlenen GTC 2020 etkinliğinden beri sabırsızlıkla Omniverse’ü bekleyenlerin artık çok fazla beklemesine gerek yok zira bugün NVIDIA tarafından yapılan açıklamada Omniverse platformunun erken erişime açıldığı duyuruldu.

Peki bu Omniverse tam olarak ne? Sunduğu gerçek zamanlı grafiklerin ve simülasyonun yanı sıra platform, normal şartlarda birden fazla insanla ve takımla gerçeğe dönüşebilen özel efektler oluşturmak, mimari yapılar tasarlamak gibi tasarım işlerinin aynı anda geliştirilmesini sağlayabiliyor.

Pixar’ın Universal Scene Description ve NVIDIA’nın RTX GPU teknolojisini kullanan Omniverse, insanların bu yükten kolayca kurtulmalarını sağlıyor. Omniverse, çalışanların veya müşterilerin eş zamanlı olarak bulundukları yere bağlı olmaksızın bir proje üzerinde çalışmalarına imkân tanıyor.

NVIDIA, bugüne kadar Omniverse için birçok ortak edinmiş durumda. Epic Games, kendi oyun motoru olan Unreal Engine’i Omniverse ile çalışacak hâle getirdi ve Pixar, Autodesk ve Trimble gibi araç geliştiricileri de Omniverse’le çalışmaya başladı. Bu şirketler haricinde NVIDIA, şu anda Lockheed Martin, Foster & Partners ve Volvo gibi şirketlerle de çalışma hâlinde.

Omniverse erken erişimi, AEC için RTX Server yapılandırmasını satın alan tüm müşterilere açıldı. RTX Server yapılandırmasını alan müşteriler; Autodesk Revit, McNeel Rhino ve Trimple SketchUp platformlarına Portal bağlantıları sunan Omniverse AEC Experience programına katılabilecekler.