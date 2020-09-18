Adeta legal karaborsaya dönen eBay'de satışa çıkar çıkmaz tükenen bir RTX 3080, 99 bin dolar teklif aldı. An itibarıyla eBay'de ürünün orijinal fiyatından katbekat pahalıya satılan pek çok RTX 3080 ilanı bulunuyor.

Ekran kartı söz konusu olduğunda akla ilk gelen üreticilerden NVIDIA, bu ayın başlarında yeni nesil RTX 3000 serisi ekran kartlarını tanıtmıştı. Tahmin edebileceğiniz gibi yeni RTX 3000 serisinin en dikkat çeken modeli GeForce RTX 3080 oldu ve yeni nesil ekran kartı dün gece itibarıyla satışa sunuldu.

PC oyuncuları, NVIDIA’nın yeni amiral gemisi ekran kartını heyecanla beklemiş olsalar da hayal kırıklığı ile karşılaştıklarını söylemek çok da yanlış olmaz. Zira NVIDIA’nın resmi internet sitesinde pek çok kullanıcı, RTX 3080 için ‘Satın al’ butonunu dahi göremedi ve ekran kartı direkt olarak stoklarda tükendi.

eBay'deki RTX 3080 ilanlarından bazıları

NVIDIA GeForce RTX 3080’in satışa çıkar çıkmaz tükenmesinin asıl nedeni alışveriş botları oldu ve yazılım aracılığı ile birden fazla RTX 3080 siparişi veren fırsatçılar, ürünler daha ellerine ulaşmadan eBay’de satışa çıkardı. Orijinal fiyatı 700 dolar seviyesinde olan GeForce RTX 3080’in eBay’deki fiyatı çoğunlukla 1000 dolar ile 5000 dolar arasında değişse de gözü daha yükseklerde olan bazı satıcılar da bulunuyor.

99 bin 900 dolar teklif alan RTX 3080 ilanı

An itibarıyla eBay’de RTX 3080 araması yaptığınızda karşınızda onlarca farklı RTX 3080 ilanı bulabilirsiniz. Bunlardan en ilginç olanı ise 7.600 dolar başlangıç fiyatına sahip olan bir RTX 3080 açık artırmasının şu ana kadar 131 teklif alarak 99.900 dolarlık teklife ulaşmış olması. Ayrıca eBay’de 77 bin doların üzerinde teklifler almış farklı ilanlar da bulunuyor.