Yayınladığı blog yazısı ile az sayıda RTX 3090'ı ön siparişe açacaklarını belirten NVIDIA, yaşanan stok sıkıntısı için özür diledi. NVIDIA, ilerleyen dönemde arz sorununu ortadan kaldıracağını ifade eti.

Ekran kartı sektörünün öncü firmalarından NVIDIA, yeni nesil GeForce RTX 3000 serisinin en güçlü modeli olarak karşımıza çıkan RTX 3090’ı bugün itibarıyla ön siparişe açıyor. Ön siparişler öncesinde yeni bir blog yazısı paylaşan NVIDIA, daha RTX 3090’ı satışa bile sunmadan arz sorunları için oyunculardan özür diledi.

RTX 3090 için “10.496 CUDA çekirdeği, 24 GB GDDR6X bellekle ile dünyanın en hızlı grafik kartı” ifadelerini kullanan NVIDIA, yeni nesilde TITAN RTX’in yerini olacak ekran kartının içerik oluşturucular, araştırmacılar ve ekstrem oyuncuları hedef aldığını belirtti.

GeForce RTX 3090'ı tıpkı TITAN RTX gibi niş bir kullanıcı kitlesi için oluşturduklarını ifade eden NVIDIA, ön siparişlerin açılacağı lansman gününde sınırlı sayıda birimi satışa sunacakları için ön siparişler daha başlamadan müşterilerinden özür diledi. Arz sorununun farkında olduğunu belirten NVIDIA, ilerleyen dönemde stok sorununu aşabilmek için ortakları ile çalışma içerisinde olduğunu dile getirdi.

8K HDR oyun oynama, görüntü yakalama ve izlemeye destek veren ilk ekran kartı olan RTX 3090, bir başka deyişle 4K’nın dört katı, Full HD’nin ise 16 katı çözünürlükte görüntü oluşturabiliyor. Elbetteki bu denli yüksek bir gücün fiyat noktasında da ona uygun bir karşılığı bulunuyor. Zira NVIDIA, RTX 3090 için 1.499 dolar (yaklaşık 11.447​ TL + vergiler) fiyat etiketi belirlemiş durumda.