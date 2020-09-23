NVIDIA'nın Quadro RTX A6000 Ampere Kartı Ortaya Çıktı

NVIDIA’nın yeni nesil kart ailesinin son üyesi olması beklenen Quatro RTX A6000 Ampere karta ait olduğu öne sürülen bilgiler paylaşıldı. Bu kart profesyonellere büyük kolaylık sağlayacak.

NVIDIA, yakın zamanda yeni Ampere kartlarla karşımıza çıkmıştı. A100 ile makine öğrenme üzerine çalışanlara yönelik bir kart sunan firma, GeForce RTX 3000 serisi ile birlikte de en üst seviye grafiklere ulaşmayı isteyen oyuncuların gönlünü kazanmıştı. Sırada Quadro RTX A6000 grafik kartı bulunuyor.

Twitter kullanıcısı Moore’s Law Is Dead tarafından paylaşılan görüntüye göre kartlar kısaca RTX 6000 olarak isimlendirilmiş durumda. Bu model halihazırda NVIDIA’nın bir önceki Turing GPU serisinde yer alıyordu.

Quadro RTX A6000 yakında tanıtılabilir

Kartla ilgili görselleri paylaşan hesap daha önce de NVIDIA’nın kontrol panelinde yer alan haliyle kartın özelliklerini açıklamıştı. Bu da bize karttan ne beklememiz gerektiğine dair kısmen de olsa bilgi veriyordu. Ekran görüntüsü doğruysa kartta tam 10.752 CUDA çekirdeği yer alacak. Hızı 1.860 MHz olarak belirlenen kartın 48 GB GDDR6 belleği ve 768,1 GB/sn bellek bant genişliği bulunacak.

Kartla ilgili dikkat çeken noktalardan biri kullanılan bellek oluyor. NVIDIA hem GeForce RTX 3080’de hem de yeni gelecek olan 3090’da GDDR6 yerine GDDR6X kullanacak. Buradaki değişikliğin sebebi temelde, kartın kapasitesinin GDDR6X gerektirmeyecek seviyede olması olabilir.

Daha çok bellek, daha çok işlem

GDDR6X genel olarak yeni seri kartlar için bir miktar 'aşırı' bir bellek tipi olarak gösteriliyor. Yine de gerçekte daha hızlı bellek, daha çok işlem yapabilmeyi sağlıyor. Yapılması gereken işlemler karmaşıklaştıkça daha fazla belleğe sahip olmak çok daha avantajlı oluyor.

Bir noktada mutlaka Quadro RTX kartlar da GDDR6X ile karşımıza çıkacak. Muhtemelen o kartların gelişi gelecek yılı bulacak. Aradaki sürede profesyoneller Quadro RTX A6000’e yönelecek gibi duruyor. Yeni kartı NVIDIA’nın resmi olarak 5-9 Ekim arasında gerçekleşecek olan 2020 GPU Teknoloji Konferansı’nda tanıtması bekleniyor.