NVIDIA, RTX 5060 ve 5060 Ti ekran kartlarını tanıttı. Yeni modeller DLSS 4 desteğiyle birlikte orta segmente konumlandırıldı.

NVIDIA, merakla beklenen RTX 5060 ve 5060 Ti ekran kartlarını tanıttı. Yeni ekran kartları, DLSS 4 desteği ve gelişmiş kare üretimi gibi dikkat çeken yeniliklerle geliyor.

NVIDIA, CES 2025'te duyurduğu RTX 50 serisine şimdi de iki yeni model ekledi. Orta segmente hitap eden RTX 5060 ve 5060 Ti, hem teknik özellikleri hem de fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Yeni nesil teknolojilerle donatılan bu kartlar, oyuncuların radarına girmeye aday.

RTX 5060 Ti özellikleri

NVIDIA RTX 5060 Ti modeli, 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki bellek seçeneğiyle çıkıyor. Her iki sürümde de 128-bit bellek veri yolu, 28 Gbps hız ve 448 GB/s bant genişliği sunuluyor. Kartta ayrıca 4.608 CUDA çekirdeği ve 180W TGP değeri bulunuyor. 8 GB sürüm 379 dolar, 16 GB sürüm ise 429 dolar olarak fiyatlandırıldı. Türkiye’deki başlangıç fiyatı ise 18.200 TL olarak açıklandı.

GeForce RTX 5060 Ti oyun performansına dair ilk bilgiler

NVIDIA, RTX 5060 Ti ekran kartının DLSS 4 teknolojileriyle birlikte nasıl bir performans sunduğunu açıkladı. Şirket, Hogwarts Legacy gibi yoğun grafik isteyen oyunlarda 1440p çözünürlükte en yüksek ayarlarda yapılan testlerde, görüntü kalitesinin arttığını, kare hızlarının yükseldiğini ve gecikme süresinin azaldığını belirtti. Bu sonuçlar; DLSS 4’ün kare üretimi, çözünürlük artırma ve ışık yansımalarını yapay zekâ ile iyileştiren sistemleri sayesinde elde edildi.

NVIDIA, RTX 5060 Ti’ın, bir önceki nesil olan RTX 4060 Ti’a kıyasla birçok oyunda neredeyse iki katına varan kare hızı sunduğunu ifade etti. Aynı zamanda, daha düşük gecikme süresi sayesinde oyunların daha akıcı ve tepkisel hâle geldiğini vurguladı.

RTX 5060 özellikleri

Serinin giriş modeli RTX 5060, yalnızca 8 GB VRAM ile sunuluyor. Bu modelde de aynı bellek yapılandırması korunurken, CUDA çekirdek sayısı 3.840 olarak belirtiliyor. Kartın TGP değeri 145W. Satış fiyatı 299 dolar olarak duyurulan RTX 5060’ın Türkiye fiyatı ise henüz netleşmiş değil.

GeForce RTX 5060 oyun performansı hakkında ilk bilgiler

NVIDIA, RTX 5060’ın, DLSS 4 desteği sayesinde RTX 4060’a kıyasla yaklaşık iki kat daha fazla performans sunduğunu ifade etti. GTX 1660 veya RTX 2060 gibi daha eski kartlardan geçiş yapan kullanıcılar için ise, kare hızı dışında tepki süresinde de ciddi bir iyileşme yaşanacağını söyledi.

NVIDIA, Marvel Rivals gibi çok oyunculu popüler oyunlarda da RTX 5060’ın yüksek kare hızları sunduğunu paylaştı. Performans artışının, oyunculara daha gerçekçi grafiklerle oyun oynama imkânı tanıdığını, ışın izleme gibi gelişmiş grafik ayarlarının en üst seviyeye çıkarılabildiğini ve kontrollerin daha hızlı tepki verdiğini aktardı.

Ne zaman satışa çıkacak?

RTX 5060 Ti, 16 Nisan’da satışa çıkacak. RTX 5060 ise mayıs ayında raflardaki yerini alacak. Her iki modelde de DLSS 4 ve çoklu kare üretimi (Multi Frame Generation) desteği bulunuyor. Bu özellikler sayesinde önceki nesle göre daha düşük gecikme ve daha yüksek performans vadediliyor. Kartların nihai performansı ise inceleme ambargosu kalktıktan sonra netleşecek.