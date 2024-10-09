NVIDIA CEO'su Jensen Huang, yapay zekâ sistemlerinde maliyet düşürme hedefini ve bunun etkisini açıkladı.

Nvidia Corp. CEO'su Jensen Huang, yapay zekânın geleceğinde "muhakeme yapabilen" hizmetlerin yer alacağını, ancak bu seviyeye ulaşmak için bilgisayar maliyetlerinin düşmesi gerektiğini belirtti. Arm Holdings CEO'su Rene Haas'ın podcast'inde konuşan Huang, yeni nesil yapay zekâ araçlarının, yüzlerce veya binlerce adımı gözden geçirerek ve kendi sonuçlarını değerlendirerek sorulara yanıt verebileceğini söyledi.

Huang, Nvidia'nın çip performansını her yıl iki ila üç kat artırarak bu tür gelişmelere zemin hazırlayacağını vurguladı.

Nvidia, yapay zekâ pazarı için maliyetleri düşürmeyi hedefliyor

Huang, “Mantık yürütebilen yapay zekâ için inanılmaz maliyet düşüşleri sağlıyoruz. Eğer maliyeti büyük ölçüde düşürebilirsek yapabiliriz,” dedi. Santa Clara, Kaliforniya merkezli Nvidia, yapay zekâyı hızlandıran çipler pazarının %90'ından fazlasına sahip.

Şirket, yapay zekâyı benimseyen daha fazla kuruluş için bilgisayarlar, yazılımlar, yapay zekâ modelleri, ağ ve diğer hizmetleri satma yolunda önemli adımlar atıyor. Ancak Nvidia, pazardaki hakimiyetini korumak için rekabetle karşı karşıya. Amazon’un AWS ve Microsoft gibi büyük veri merkezi işletmecileri, kendi alternatif çözümlerini geliştiriyor. AMD, yapay zekâ ürünleri hakkında en son bilgileri perşembe günü düzenleyeceği bir etkinlikte paylaşmayı planlıyor.