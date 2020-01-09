Nvidia, Oyun Performansını Artıran VRSS Özelliğini Tanıttı

Nvidia, RTX serisi ekran kartları için yayınladığı yeni grafik sürücüsünün VRSS adlı yeni özelliğini CES 2020'de tanıttı. VRSS, sanal gerçeklik (VR) oyunlarının görüntü kalitesinde büyük artış sağlıyor.

Nvidia, yeni sürücü sürümü için RTX serisi ekran kartlarına özel yeni bir özellikle yayınladı. Nvidia'nın Değişken Hızlı Süper Örnekleme (VRSS) adını verdiği yapay zeka destekli özellik, yaklaşık 20 oyunda gözle görülür grafik ve performans artışı sağlayacak.

VRSS ile grafikler çok daha yüksek çözünürlükte oluşturuluyor ve genel görüntü kalitesini artırmak için akıllı süperörnekleme kullanılıyor. VRSS, Nvidia’nın Derin Öğrenme Süper Örnekleme (DLSS) teknolojisine benzer şekilde, oyuncuların neye baktığına bağlı olarak görüntünün hangi kısmına süper örnekleme uygulayacağını seçmek için yapay zekayı kullanıyor ve görüntünün diğer kısmına işlem uygulamıyor.

Dolayısıyla VRSS, aşağıda gösterildiği gibi, görüntünün merkezini daha yüksek bir çözünürlükte oluşturuyor. Bu da performansı çok fazla etkilemeden daha fazla görüntü kalitesi sağlıyor.

VRSS, VR oyunlarının kalitesini büyük ölçüde artırıyor, çünkü kullanıcılar VR oyunlarını gözlüklerdeki lensler aracılığıyla görüntülüyor. Böylece, VRSS oyuncuların doğrudan baktığı görüntünün merkezinde çözünürlüğü arttırabiliyor. VRSS'yi Oculus'un Fixed Foveated Rendering özelliği gibi diğer süper örnekleme teknolojilerinden ayıran şey, görüntünün merkezinin çözünürlüğünü sekiz kata kadar artırabilmesi ve performansı etkilememek için diğer bölgelere dokunmaması.

İşte Nvidia'nın yeni VRSS teknolojisini destekleyen oyunlar:

Battlewake

Boneworks

Eternity WarriorsTM VR

Hot Dogs, Horseshoes and Hand Grenades

In Death

Job Simulator

Killing Floor: Incursion

L.A. Noire: The VR Case Files

Lone Echo

Mercenary 2: Silicon Rising

Pavlov VR

Raw Data

Rec Room

Rick and Morty: Virtual Rick-ality

Robo Recall

SairentoVR

Serious Sam VR: The Last Hope

Skeet: VR Target Shooting

Space Pirate Trainer

Special Force VR: Infinity War

Spiderman: Far from Home

Spiderman: Homecoming – Virtual Reality Experience

Talos Principle VR

The Soulkeeper VR

VRSS desteğini oyuna getirmek için geliştiricilerin hiçbir şey yapmasına gerek yok ve bu nedenle liste yakında hızla uzayacaktır. Oyuncular VRSS'yi kullanmak için Nvidia Denetim Masası'nda, 3D Ayarlarının Yönetilmesi kısmından 'Sanal Gerçeklik - Değişken Hızlı Süper Örnekleme' ayarını açabilirler.

Yeni teknolojinin oyunlarda nasıl bir fark yarattığını görmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz: