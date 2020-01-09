Nvidia, Oyun Performansını Artıran VRSS Özelliğini Tanıttı

Nvidia, yeni sürücü sürümü için RTX serisi ekran kartlarına özel yeni bir özellikle yayınladı. Nvidia'nın Değişken Hızlı Süper Örnekleme (VRSS) adını verdiği yapay zeka destekli özellik, yaklaşık 20 oyunda gözle görülür grafik ve performans artışı sağlayacak.
VRSS ile grafikler çok daha yüksek çözünürlükte oluşturuluyor ve genel görüntü kalitesini artırmak için akıllı süperörnekleme kullanılıyor. VRSS, Nvidia’nın Derin Öğrenme Süper Örnekleme (DLSS) teknolojisine benzer şekilde, oyuncuların neye baktığına bağlı olarak görüntünün hangi kısmına süper örnekleme uygulayacağını seçmek için yapay zekayı kullanıyor ve görüntünün diğer kısmına işlem uygulamıyor.
Dolayısıyla VRSS, aşağıda gösterildiği gibi, görüntünün merkezini daha yüksek bir çözünürlükte oluşturuyor. Bu da performansı çok fazla etkilemeden daha fazla görüntü kalitesi sağlıyor.
VRSS, VR oyunlarının kalitesini büyük ölçüde artırıyor, çünkü kullanıcılar VR oyunlarını gözlüklerdeki lensler aracılığıyla görüntülüyor. Böylece, VRSS oyuncuların doğrudan baktığı görüntünün merkezinde çözünürlüğü arttırabiliyor. VRSS'yi Oculus'un Fixed Foveated Rendering özelliği gibi diğer süper örnekleme teknolojilerinden ayıran şey, görüntünün merkezinin çözünürlüğünü sekiz kata kadar artırabilmesi ve performansı etkilememek için diğer bölgelere dokunmaması.
İşte Nvidia'nın yeni VRSS teknolojisini destekleyen oyunlar:
- Battlewake
- Boneworks
- Eternity WarriorsTM VR
- Hot Dogs, Horseshoes and Hand Grenades
- In Death
- Job Simulator
- Killing Floor: Incursion
- L.A. Noire: The VR Case Files
- Lone Echo
- Mercenary 2: Silicon Rising
- Pavlov VR
- Raw Data
- Rec Room
- Rick and Morty: Virtual Rick-ality
- Robo Recall
- SairentoVR
- Serious Sam VR: The Last Hope
- Skeet: VR Target Shooting
- Space Pirate Trainer
- Special Force VR: Infinity War
- Spiderman: Far from Home
- Spiderman: Homecoming – Virtual Reality Experience
- Talos Principle VR
- The Soulkeeper VR
VRSS desteğini oyuna getirmek için geliştiricilerin hiçbir şey yapmasına gerek yok ve bu nedenle liste yakında hızla uzayacaktır. Oyuncular VRSS'yi kullanmak için Nvidia Denetim Masası'nda, 3D Ayarlarının Yönetilmesi kısmından 'Sanal Gerçeklik - Değişken Hızlı Süper Örnekleme' ayarını açabilirler.
Yeni teknolojinin oyunlarda nasıl bir fark yarattığını görmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz: