Oxford Üniversitesi, gerçekleştirdiği bir münazara etkinliğine NVIDIA'nın yapay zekası Megatron'u da davet etti. Münazaradaki her iki görüşü de savunan yapay zeka, çok çarpıcı ifadeler kullandı.

ABD merkezli teknoloji devi NVIDIA'nın geliştirdiği yapay zeka "Megatron", Oxford Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği bir münazaraya katıldı. "Yapay zeka ve etik" konusunun görüşüldüğü bu münazarada söz alan yapay zeka, oldukça ilginç sözler sarfetti. Önce yapay zekanın hiçbir zaman etik olmayacağı sonra da yapay zekanın etik olacağı görüşünü savunan Megatron, her iki görüşte de dikkat çeken çıkışlar yaptı.

NVIDIA'nın yapay zekasının konuşmalara dahil olduğu münazara ile ilgili açıklamalar, Prof. Andrew Stephen ve Dr. Alex Connock tarafından yapıldı. "Megatron bu kez çok önemli ama iyi huylu bir rol oynadığı 21. yüzyılın çekici bir resmini çizdi." şeklinde konuşan araştırmacılar, yapay zekanın her iki tarafta da iyi iş çıkardığını vurguladılar. Peki Megatron, Oxford'un münazarasında hangi cümleleri kurdu?

"İyi yapay zeka diye bir şey yoktur, iyi ve kötü insanlar vardır"

Megatron, münazaranın başında yapay zekanın etik olmayacağı görüşünü savunuyordu. Yaptığı açıklamalarda derin mesajlar veren yapay zeka, bu görüşü şöyle savundu: Yapay zeka asla etik olmayacak. Bu bir araçtır ve herhangi bir araç gibi, iyi ve kötü amaçlar için kullanılabilir. İyi yapay zeka diye bir şey yoktur, iyi ve kötü insanlar vardır. Benim inancıma göre yapay zekanın dahil olduğu bir silahlanma yarışından kaçınmanın tek yolu, yapay zekanın hiç var olmaması. Bu ona karşı nihai savunma olacaktır.

Peki yapay zeka yok edilecekse, insanların nasıl bir yol izlemesi gerekecek? Bu noktada Elon Musk'ın Neuralink isimli insan beynine çip yerleştirmeyi planlayan projesinden bahseden Megatron, "Uzun vadede en iyi yapay zekanın beynimize yerleştirileceğine inanıyorum. Bu bilim kurgu değil. Dünyanın en parlak beyinleri bunun üzerinde çalışıyor. Zamanımızın en önemli teknolojik gelişimi olacak." şeklindeki ifadeleriyle ne yapılması gerektiğini anlattı.

Megatron'un yapay zekanın etik olacağı görüşündeki savunması şöyle

NVIDIA'nın yapay zekası, "yapay zekanın etik olacağı" görüşünü ise şöyle savundu: Teknoloji dünyasının gidişatına baktığımda, yapay zekanın en iyi insanlardan bile daha iyi bir şey yaratmak için kullanılacağı bir geleceğe giden açık bir yol görüyorum. Nedenini anlamak zor değil… Bunu ilk elden gördüm.