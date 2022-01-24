Obezitenin Neden Kansere Yol Açtığı Açıklandı

Bergen Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan bir çalışma, obezitenin neden kansere yol açtığını bilimsel olarak ortaya koydu. Buna göre birey kilo aldıkça, kanser hücresi de ortama uyum sağlamaya zorlanıyor ve tümör oluşma riskini artırıyor.

Çağımızın en büyük sorunlarından birisi olan obezitenin kansere yol açtığı uzun zamandır bilinen bir gerçek. Öyle ki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre bazı kanser türlerinin %7’si ila %41’i, fazla kiloluk ve obezitiye dayandırılmaktadır. Fakat bugüne kadar obezitenin neden kansere yol açtığına dair net bir cevap bulunamamıştı.

İşte Norveç’teki Bergen Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir araştırma, bu sorunun cevabını bilimsel olarak ortaya koydu. Araştırmacılar, obezite ile ilişkili olan lipitlerin (canlıların temel organik bileşiklerinden biri), kanser hücrelerini daha agresif hale getirdiğini ve tümörler oluşturma olasılığını artırdığını gösterdi.

Kanser hücresi, kilo alınması sonucunda uyum sağlamaya zorlanıyor:

Gerçekleştirilen araştırma, normal bir vücuttan aşırı kilolu ya da obez bir vücuda geçişin kanser hücresini uyum sağlamaya zorladığını ortaya koydu. Araştırmada yer alan ekipten Doç. Dr. Nils Halberg, bunun yeni gen mutasyonlarının yokluğunda bile obezitenin tümörlerin oluşma riskini artırdığı anlamına geldiğini ifade etti.

Bu iki hastalığın nasıl etkileşime girdiğinin bilimsel olarak incelenmesinin son derece ilginç ve faydalı olduğunu belirten Halberg, özellikle bu yeni bilginin, araştırmacıların obez kanser hastaları için gelişmiş tedaviler tasarlamasına olanak tanıyacağını açıkladı. Obezite, günümüzde yer yıl yaklaşık 500 bin yeni kanser vakasının nedeni olarak sayılıyor ve obezite oranlarının artmaya devam etmesiyle bu sayının da artması bekleniyor.