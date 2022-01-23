Az Gören Engelli Bireyler İçin Kızılötesi Gözlük

Görme engeli düşük seviyede olanlar için Münih Teknik Üniversitesi'nden sevindiren bir araştırma yayınlandı. Makaleye göre bireyler karanlıkta bile çevresindeki nesneleri algılayabilecek.

Geçtiğimiz günlerde Almanya Münih Teknik Üniversitesi’nden Manuel Zahn ve Armaghan Ahmad Khan, az gören engelli bireyleri mutlu edecek bir araştırmalarını yayınladılar. Araştırmaları kızılötesi teknolojisini kullanan bir gözlük ile az gören engelli bireylerin daha rahat bir şekilde çevrelerindeki dünyada gezinmelerine yardımcı olacak.

İkili az gören bireylerin en yaygın aracı olarak kullandığı bastonun sadece yakın çevresindeki nesneleri algılamasını kolaylaştırdığını daha uzaktaki engelleri algılayamama sorunlarına yardımcı olmak istediklerini söylüyor.

Kızılötesi yardımıyla karanlıkta bile çalışacak

Zahn’ın tasarımı, prototip gözlüklere yerleştirilmiş bir çift kızılötesi kamera kullanıyor. Kızılötesi kamera küçük bir bilgisayar yardımıyla çevredeki alanın bir haritasını oluşturuyor ve stereoskopik bir görüntü yakalıyor. Kızılötesi kullanıldığından, gözlük karanlıkta bile çalışıyor. Kullanıcılar titreşimli kol bandı yardımıyla da nesnelerin ne kadar yakın olduklarını ve nasıl yöneldiklerini anlayabilecek.

Yaptıkları testlerde, gönüllüler planlanan engel yollarında gezinirken yüzde 98’e varan doğruluk payından yararlandı. Beş katılımcının hepsi engel rotasını tamamlamayı başardı. Üç koşudan sonra tüm katılımcılar gelişme gösterdi ve zamanla hızları arttı.

Zahn ve Khan’ın yayınladıkları makalede Xbox oyunlarına ek özellikler ekleyen bir hareket algılama sistemi olan Microsoft’un Kinect’i sıklıkla geçiyor. İkili kameralarının ve kurulumlarının bir Kinect’ten daha küçük, daha az dikkat çekici ve daha ucuz olacağındansa emin.

Az görme engeli olan bireyler için oldukça rahatlatıcı bir teknoloji olacağa benziyor.