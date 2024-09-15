Bakmaya doyamadığımız doğal oluşumların birçoğu mucize gibi, bunlardan birisi de internette bir aralar dolanıp duran, ejderhaya benzeyen bir nehir.

Fotoğrafı gören herkes, “Gerçekten de böyle bir nehir var mı, yoksa insanlar Photoshop ile mi böyle bir şekil elde etti?” ikilemine düşüyor.

Peki sizce bu ejderhaya benzeyen nehir gerçekten de var mı?

Gerçeği bile ‘çizim’ gibi görünse de evet, böyle bir nehir gerçekten de var!

Fotoğraf incelendiğinde bu nehrin Portekiz’de bulunan Odeleite adında bir nehir olduğu görülüyor. Mavi Ejderha Nehri olarak da bilinen bu doğal oluşumu harita üzerinde de görmek mümkün. Fotoğraf hakkında biraz araştırma gerçekleştirildiğindeyse açıklama olarak şu satırların yazıldığı tespit edildi:

“Odeleite, Portekiz’in Algarve bölgesine bağlı Castro Marim kasabasında bulunan bir nehir. Serra do Caldeirao dağlarından kaynaklanıyor.”

Mavi bir ejderhayı andırdığı için bu isimle anılıyor.

NASA’nın çektiği fotoğraflara bakıldığında görüntülerde bu nehrin de yer aldığı tespit edildi. Google Earth üzerinden aratıldığındaysa son derece gerçekçi ve ilginç bir şekle sahip bu nehirle karşılaşmanız mümkün. Keza uzaydan da görülecek kadar ilgi çekici olduğunu söylememize gerek bile yok.

İnternette birçok kullanıcı, nehrin aslında bu şekle sahip olmadığını; üzerinde oynamalar yapıldığını iddia etse de hem Reddit gibi sosyal platformlarda hem de fotoğrafı çeken kişilere ulaşarak nehrin gerçekte var olduğunu kanıtlayan bulgular elde edilmiş.

İlk olarak 2010’da karşımıza çıkan fotoğraf, hâlâ gerçekliğini sorgulatıyor.

Ancak doğada böyle ihtişamlı oluşumların varlığı o kadar fazla ki, insan bazen gerçekten de yapay olan bir fotoğrafı bile gerçek sanabiliyor. Üstelik yapay zekânın çığır açtığı şu dönemlerde…

Reddit kullanıcısının fotoğrafın kendisine ait olduğunu söyleyen kaynağa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Odeleite Nehri'nin ejderha şeklini alması tamamen doğanın yıllar içinde gerçekleştirdiği bir süreçtir. Doğal faktörler bir yana Odeleite Barajı'nın yapılması da bu görüntüyü etkileyen faktörlerden biridir. Barajın inşa edilmesiyle su seviyesi ve akışı düzenlenmiş, bu da nehrin daha belirgin, kıvrımlı yapıya sahip olmasına katkı sağlamıştır. Bu oluşum da tamamen doğanın ve zamanın etkisiyle şekillenen jeomorfolojik bir süreçtir.

Peki siz görsele bakınca “Yok ya, kesin shoptur!” diye düşünenlerden misiniz?

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