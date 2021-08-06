Öğrencilerin vazgeçilmez aracı olan Fiat Punto, 5 yıllık aranın ardından yollara geri dönüyor. Stellantis, aracın hibrit olacağını açıkladı.

Bir dönemin sevilen otomobili olan Fiat Uno’nun ruhani devamı niteliğinde üretilen Punto, 1993 yılından 2018 yılına kadar ülkemiz dahil olmak üzere dünyanın pek çok yerinde satılmıştı. 2018 yılında üretimi durdulan bu efsanevi otomobil, 2023 yılında yollara geri dönüyor.

Fiat markasını da bünyesinde bulunduran Stellantis, 2023 yılında Fiat Punto’nun yeniden piyasaya sürüleceğini duyurdu. Punto’nun, Peugeot 208 ve Open Corsa ile ‘kardeş’ olacağı da açıklandı.

Öğrencilerin favorisi geri dönüyor

Ülkemizde hâlâ oldukça popüler olan bu otomobil, satıldığı dönemde ülkemizde genellikle “öğrenci arabası” olarak anılıyordu. O dönemlerde uygun fiyatı ve düşük yakıt maliyeti sebebiyle öğrencilerin vazgeçilmezi olan Punto, bu kez daha iddialı geliyor.

Stellantis, yeni Punto’nun “ortak platform” sisteminde hibrit bir araç olarak üretileceğini açıkladı. Fakat ortak platform sisteminde üretilen araçlar aynı zamanda kolaylıkla elektrikli otomobillere dönüştürülebiliyor. Bu da akıllara Punto’nun 2024 yılında çıkaracağı ikinci modelinin elektrikli olabileceğini getiriyor.

B sınıfının kralıydı

Giorgetto Giugiaro tarafından tasarlanan ve selefi Uno’nun başarısını katlayarak devam ettiren Punto, ilk neslinde 3.4 milyon adet satış ile kendini kanıtlamıştı. Yıllar içinde Grande Punto, Punto Evo ve Punto isimleri ve farklı tasarımlarıyla sunulan araç, “Süpermini” otomobil kategorisinin lider araçlarından olmayı başarmıştı.

5 yıllık ayrılığın ardından yeniden yollara çıkacak olan Punto, acaba yeniden “öğrenci arabası” olarak anılabilecek mi?