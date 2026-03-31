Öğrenciler Sınavlarda Kopya Çekmek İçin Akıllı Gözlük Kiralamaya Başladı

Öğrencilerin sınavlarda kopya çekmek için akıllı gözlük kiralamaya başladığı ortaya çıktı. Yapay zekâ destekli bu cihazlar, soruları anlık çözüp kullanıcıya iletebiliyor. Eğitim kurumları ise bu yeni kopya yöntemine karşı önlemler almaya başladı.

Son yıllarda hayatımıza hızla giren akıllı gözlükler, bu kez eğitim dünyasını karıştıran bir gelişmeyle gündemde. Bazı öğrencilerin sınavlarda kopya çekmek için akıllı gözlük kiralama yoluna gittiği ortaya çıktı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bildiğiniz gibi dışarıdan bakıldığında sıradan bir gözlük gibi görünen bu cihazlar, aslında oldukça gelişmiş teknolojilerle donatılmış durumda. İçlerinde yer alan kamera ve mikrofonlar sayesinde malesef sınav soruları anlık olarak dış kaynaklara aktarılabiliyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yapay zekâ ile saniyeler içinde cevap geliyor

Bu gözlükleri asıl “tehlikeli” yapan şey ise yapay zekâ desteği. Öğrenciler, gördükleri soruları anında AI sistemlerine iletip birkaç saniye içinde cevap alabiliyor. Üstelik bu cevaplar, gözlüğün camına yansıtılıyor ve sadece kullanıcı tarafından görülebiliyor.

Yani klasik kopya yöntemlerini unutun. Ne kağıt var ne de telefon… Her şey gözünüzün önünde ama kimse fark etmiyor. Bu da tespit edilmesini neredeyse imkânsız hâle getiriyor. Tabii sınavlarda gözlük yasağının akla ilk gelen çözüm olacağı aşikar.

Yasaklar başladı: Sınav sistemleri alarma geçti

Bu gelişmelerin ardından bazı sınav kurumları çoktan harekete geçmiş durumda. Özellikle yurt dışında büyük sınav organizasyonları, akıllı gözlükleri tamamen yasaklama kararı aldı. Ancak akıllı gözlüklerin standart gözlüklerden ayrılması zorlaştıkça standart gözlüklerin yasaklanması da gündeme gelebilir.

Çünkü bu teknoloji sadece bireysel kopyayı değil, organize ve sistematik kopya yöntemlerini de mümkün kılıyor. Eğitim otoriteleri, sınav güvenliğinin ciddi şekilde tehdit altında olduğunu düşünüyor.

Kopya bir “hizmet” hâline geliyor

İşin en çarpıcı kısmı ise bu cihazların artık kiralanabiliyor olması. Yani kopya çekmek, bireysel bir çabadan çıkıp adeta bir hizmete dönüşmüş durumda. Uzmanlara göre bu durum, eğitim sisteminin teknolojiye hızla adapte olması gerektiğini gösteriyor. Aksi hâlde yapay zekâ ve giyilebilir teknolojilerin birleşimi, sınavların güvenilirliğini tamamen sorgulatabilir.