OMODA, VALORANT EMEA Esporun İlk Otomotiv Ortağı Oldu

OMODA, Riot Games ile yaptığı yeni anlaşmayla **VALORANT EMEA Esporu** tarafında dikkat çeken bir iş birliğine imza attı. 2028’in sonuna kadar sürecek ortaklık kapsamında marka, VCT EMEA ve Game Changers EMEA’nın ana ortağı olacak.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Riot Games, VALORANT EMEA Esporu için otomotiv dünyasından önemli bir markayla el sıkıştı. Yapılan açıklamaya göre OMODA, bu anlaşmayla VALORANT EMEA’nın ilk resmi otomotiv ortağı olarak konumlanacak. Yani markayı artık yalnızca yollarda değil, VALORANT sahnesinde de sık sık göreceğiz.

Bu iş birliği yalnızca klasik bir logo gösteriminden ibaret olmayacak. OMODA, yayın akışındaki özel içeriklerde, canlı etkinliklerde ve turnuva deneyiminin farklı noktalarında izleyicilerin karşısına çıkacak. Özellikle VALORANT’ın genç ve teknolojiye yakın kitlesi düşünüldüğünde bu ortaklık, iki taraf için de oldukça mantıklı görünüyor.

OMODA, VALORANT yayınlarında ve etkinlik alanlarında karşımıza çıkacak

Anlaşma kapsamında OMODA’nın yeni araç modelleri, VALORANT EMEA yayınlarında ve canlı etkinliklerinde izleyicilerle buluşacak. Marka, turnuva yayınlarındaki entegrasyonların yanı sıra sahadaki etkinliklerde de yer alarak taraftar deneyiminin bir parçası olmayı hedefliyor.

Bu fiziksel görünürlüğün en dikkat çeken örneklerinden biri Barselona’da düzenlenecek Stage 2 Finali olacak. Büyük organizasyonlarda OMODA araçları etkinlik alanlarında sergilenecek. Böylece espor izleyicileri, markayla yalnızca ekrandan değil, etkinlik alanında da temas kurabilecek.

