On Numara Çekilişleri Haftada İki Kez Yapılıyor: Peki Bu Heyecan Nasıl İşliyor?

On Numara çekilişleri, pazartesi ve cuma günleri düzenlenen takvimiyle şans oyunu takipçilerinin gündemindeki yerini koruyor. Peki kupon nasıl hazırlanıyor, hangi eşleşmeler ikramiye kazandırıyor, canlı yayınlar nereden izleniyor ve açıklanan sonuçlar dijital ortamda nasıl sorgulanıyor?

Türkiye’de uzun yıllardır oynanan On Numara, haftada iki kez gerçekleştirilen çekilişleriyle düzenli bir takip alışkanlığı oluşturmuş durumda. Pazartesi ve cuma günleri yaklaşırken kuponlar yeniden kontrol ediliyor, uğurlu rakamlar gözden geçiriliyor ve açıklanacak sayılar için meraklı bekleyiş başlıyor.

Oyunun geniş bir kitleye ulaşmasında, kurallarının ilk bakışta kolayca anlaşılabilmesi önemli rol oynuyor. Siz de yıllardır değiştirmediğiniz uğurlu sayılarla, doğum tarihleriyle veya tamamen rastgele seçimlerle kolon hazırlayabiliyorsunuz. Hangi yöntemi seçerseniz seçin, sonucu belirleyen ise yalnızca çekilişte çıkan numaralar oluyor.

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Kupon hazırlamak düşündüğünüzden çok daha kolay

On Numara’da bir kolon oluşturmak için 1 ile 80 arasından toplam 10 sayı seçmeniz gerekiyor. Çekiliş sırasında aynı sayı havuzundan 22 numara belirleniyor ve kuponunuzdaki eşleşmeler hangi kategoride ikramiye kazanacağınızı ortaya çıkarıyor. Resmî kurallara göre tek kolonun güncel ücreti 15 TL.

Daha fazla sayı işaretlemek isteyen kullanıcılar sistem oyunu seçeneğini tercih edebiliyor. Bu yöntemde seçtiğiniz sayılar, oluşturulabilecek farklı 10 sayılık kombinasyonlara ayrılıyor ve her kombinasyon ayrı bir kolon olarak değerlendiriliyor. Elbette oluşturulan kolon sayısı arttıkça kupon için ödemeniz gereken toplam tutar da yükseliyor.

Hiçbir sayıyı bilmeyenler de ikramiye kazanabiliyor

İşin en dikkat çekici kısmı, ikramiye kazanmak için 10 sayının tamamını bilmenin şart olmaması. Kuponunda 10, 9, 8, 7 veya 6 doğru tahmin bulunan oyuncular farklı kategorilerde kazanç elde edebiliyor. İkramiye tutarları ise aynı kategoride kazanan kişi sayısına ve ilgili çekilişin havuzuna göre değişebiliyor.

On Numara’yı diğer bazı şans oyunlarından ayıran ilginç bir ayrıntı daha bulunuyor. Çekilen 22 sayıdan hiçbirini bilemeyen kuponlar da “0 bilen” kategorisinde ikramiye kazanabiliyor. Yani bu oyunda sayıların tamamını doğru tahmin etmek kadar, hiçbir numarayı tutturamamak da ayrı bir sonuç doğurabiliyor.

Çekilişleri ve sonuçları telefonunuzdan takip edebilirsiniz

Kupon hazırlama ve sonuç sorgulama süreci artık büyük ölçüde dijital ortamda gerçekleştirilebiliyor. Milli Piyango Online üzerinden kupon oluşturabilir, oyun kurallarına ulaşabilir, çekiliş yayınlarını takip edebilir ve numaralar açıklandıktan sonra biletinizi sorgulayabilirsiniz. Geçmiş çekiliş sonuçlarına da aynı platform üzerinden ulaşılabiliyor.

Mobil uygulamalar sayesinde tüm bu işlemleri bilgisayar başında olmanıza gerek kalmadan gerçekleştirebilirsiniz. Ancak geçmişte sık çıkan sayıları incelemek veya farklı tahmin yöntemleri kullanmak, gelecek çekiliş için kesin bir sonuç sağlamıyor. Ayrıca çevrim içi platforma üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor.

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