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ÖTV Sistemi Değişiyor: Önden Çekişli ile Arkadan İtişli Araçlardan Farklı Vergi Alınabilecek

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Çekiş sistemine göre ÖTV belirlenebilmesini sağlayacak yeni düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklif yasalaşır ve yetki kullanılırsa önden çekişli, arkadan itişli, 4x2 ve 4x4 otomobiller için birbirinden farklı vergi oranları uygulanabilecek.

ÖTV Sistemi Değişiyor: Önden Çekişli ile Arkadan İtişli Araçlardan Farklı Vergi Alınabilecek
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Türkiye’de sıfır otomobil fiyatlarını yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen kanun teklifine eklenen bir madde, otomobillerde ÖTV hesaplanırken aracın çekiş sisteminin de dikkate alınabilmesinin önünü açtı. Gelişme, doğal olarak “Hangi otomobiller ucuzlayacak?” sorusunu beraberinde getirdi.

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Fakat burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: Kabul edilen düzenleme, önden çekişli veya arkadan itişli otomobillerin ÖTV oranlarını şimdilik doğrudan değiştirmiyor. Yalnızca araçların çekiş sistemlerine göre farklı oranların belirlenebilmesi için yasal yetki oluşturuyor. Dolayısıyla bugün itibarıyla otomobil fiyatlarında kesinleşmiş bir indirim ya da zam söz konusu değil.

Otomobillerin çekiş türü artık vergi hesabını etkileyebilecek

Yeni düzenlemeyle birlikte taşıtların ÖTV oranları belirlenirken kullanılan kriterlerin arasına “çekiş sistemi” de ekleniyor. Böylece 4x4 ve 4x2 araçların yanı sıra önden çekişli ve arkadan itişli otomobiller için de farklı vergi oranları belirlenebilecek. Ancak bunun gerçekleşmesi için teklifin yasalaşması ve ilgili yetkinin daha sonra kullanılması gerekiyor.

Günümüzde pek çok otomobil önden çekişli bir yapıyla gelirken özellikle performans odaklı veya premium modellerde arkadan itiş sistemi tercih ediliyor. SUV modellerinde ise aynı aracın hem 4x2 hem de 4x4 versiyonları bulunabiliyor. Çekiş sistemine göre ÖTV uygulanması hâlinde teknik özellikleri benzer araçların nihai satış fiyatları arasında ciddi farklar oluşabilir.

Önden çekişli araçlar daha düşük ÖTV ile mi satılacak?

Düzenlemenin önden çekişli araçlara düşük, arkadan itişli veya 4x4 araçlara ise daha yüksek vergi getireceği yönünde henüz resmî bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle belirli bir çekiş sisteminin avantajlı ya da dezavantajlı olacağını şimdiden söylemek mümkün değil. Kesin tablo, uygulanacak oranların ve kapsama alınacak araç sınıflarının açıklanmasıyla ortaya çıkacak.

Siz de yeni bir otomobil satın almayı düşünüyorsanız mevcut gelişmeyi doğrudan fiyat değişikliği olarak değerlendirmemelisiniz. Şu an için yapılan şey, çekiş sistemine göre ÖTV farklılaştırılabilmesine imkân tanımak. Düzenlemenin tüketiciye nasıl yansıyacağı ise teklifin yasalaşmasının ardından yayımlanabilecek yeni kararlarla netlik kazanacak.

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