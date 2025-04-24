OnePlus, üst düzey özelliklerle donattığı yeni akıllı telefonu 13T'yi resmen duyurdu. Telefonun fiyatı, özelliklerine kıyasla oldukça iyi seviyede gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi OnePlus, bir süredir gündemde olan yeni telefonu "13T"yi resmen duyurdu. Peki bu akıllı telefon neler sunuyor ve kaç paraya satılacak?

6.32 inç boyutunda 1.5K çözünürlük ve 120 Hz'ye kadar değişken tazeleme oranına sahip bir ekranla donatılan OnePlus 13T, HDR10+, HDR Vivid gibi teknolojilerle donatıldı. Parmak izi okuyucu sensöre de ev sahipliği yapan ekran, 16 MP çözünürlük sunan selfie kamerayı barındırıyor. iPhone'larda standart hâle gelen aksiyon tuşu da bu telefonda yer alan özelliklerden bir tanesi.

Karşınızda OnePlus 13T

Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alan OnePlus 13T, 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Sahip olduğu IP65 sertifikası ile su ve toza karşı dayanıklılık gösteren akıllı telefon, 80W hızlı şarj desteği sunan 6.260 mAh kapasiteli bir batarya ile eşleştirildi. Telefonun arayüzü ise Android 15 üzerine inşa edilen ColorOS 15.0 olarak açıklandı.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ikili kamera kurulumuna eşlik eden yardımcı sensörü görüyoruz. 50 MP çözünürlük sunan Sony IMX906 sensörlü ana kamera ile yine 50 MP çözünürlüklü telefoto kamera OnePlus 13T'de bizleri bekliyor olacak. Yapay zekâ, tahmin edebileceğiniz üzere bu kamera kurulumunu destekleyecek.

OnePlus 13T teknik özellikleri:

Ekran 6.32 inç, 1.5K (2640 x 1216 piksel), 1-120 Hz, 1.600 nit, OLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM 12-16 GB (LPDDR5X) Depolama 256-512-1024 GB (UFS 4.0) Ön Kamera 16 MP (f/2.4) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 50 MP (f/2.0) Batarya 6.260 mAh (80W) İşletim Sistemi ColorOS 15.0 (Android 15)

OnePlus 13T fiyatı: